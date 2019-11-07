Холдинг Ахметова создал новую компанию YASNO, которая займется производством солнечных панелей
Крупнейший частный украинский энергетический холдинг ДТЭК, контролируемый бизнесменом Ринатом Ахметовым, создал новую компанию YASNO, которая кроме поставки электроэнергии 3,5 млн потребителям будет развивать новые направления, в частности, производство солнечных батарей и оборудование "умных" домов, говорится в сообщении компании.
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«ДТЭК вывел на рынок розничный бренд – YASNO. Уже с ноября клиентские бизнесы группы начнут предоставлять свои услуги под новой торговой маркой. YASNO будет поставлять электроэнергию 3,5 миллионам украинцев и юридическим лицам в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях», - сказано в сообщении.
Отмечается, что бренд также предложит клиентам решения по энергоэффективности, оборудованию «умных домов» и электромобильности. Первые четыре современных центра обслуживания клиентов уже начали свою работу в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях, где расположены компании-поставщики группы ДТЭК. К концу 2019 года будут ребрендированы еще 15 центров. К середине следующего года планируется обновить все 65 отделений.
«Это не просто смена вывесок. Открывая новые отделения, мы меняем бизнес-процессы и подходы к работе с клиентами. Наша команда уже улучшила оперативность кол-центров, развивает цифровые каналы обслуживания – такие как мобильные приложения, Viber, телефонные чат-боты, онлайн-кабинеты. Наша амбиция – чтобы со временем энергетические сервисы не уступали по своей комфортности и качеству услугам мобильных операторов или интернет-провайдеров», – цитирует пресс-служба генерального директора YASNO Абдуллу Кёксала.
По информации пресс-службы, помимо поставки электроэнергии, YASNO будет развивать три направления. В частности, YASNO Smart – двузонные счетчики и умный свет (ранее услуга предоставлялась под брендом «Розумный WATT»); YASNO Е-Mobility – сеть быстрых зарядок для электромобилей (ранее работала под названием STRUM). Новой услугой станет оборудование зарядок для домов и корпоративных клиентов; YASNO Energy Efficiency – крышные солнечные панели, системы хранения электроэнергии, энергоаудит, энергосервис и энергоменеджмент.
Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент».