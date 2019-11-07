Холдинг Ахметова создал новую компанию YASNO, которая займется производством солнечных панелей

По словам руководителя YASNO, компания развивает цифровые каналы обслуживания: мобильные приложения, телефонные чат-боты и онлайн-кабинеты.

Крупнейший частный украинский энергетический холдинг ДТЭК, контролируемый бизнесменом Ринатом Ахметовым, создал новую компанию YASNO, которая кроме поставки электроэнергии 3,5 млн потребителям будет развивать новые направления, в частности, производство солнечных батарей и оборудование "умных" домов, говорится в сообщении компании.

Читайте такжеАМКУ начал дело против компании Ахметова

«ДТЭК вывел на рынок розничный бренд – YASNO. Уже с ноября клиентские бизнесы группы начнут предоставлять свои услуги под новой торговой маркой. YASNO будет поставлять электроэнергию 3,5 миллионам украинцев и юридическим лицам в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях», - сказано в сообщении.

Отмечается, что бренд также предложит клиентам решения по энергоэффективности, оборудованию «умных домов» и электромобильности. Первые четыре современных центра обслуживания клиентов уже начали свою работу в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях, где расположены компании-поставщики группы ДТЭК. К концу 2019 года будут ребрендированы еще 15 центров. К середине следующего года планируется обновить все 65 отделений.

«Это не просто смена вывесок. Открывая новые отделения, мы меняем бизнес-процессы и подходы к работе с клиентами. Наша команда уже улучшила оперативность кол-центров, развивает цифровые каналы обслуживания – такие как мобильные приложения, Viber, телефонные чат-боты, онлайн-кабинеты. Наша амбиция – чтобы со временем энергетические сервисы не уступали по своей комфортности и качеству услугам мобильных операторов или интернет-провайдеров», – цитирует пресс-служба генерального директора YASNO Абдуллу Кёксала.

По информации пресс-службы, помимо поставки электроэнергии, YASNO будет развивать три направления. В частности, YASNO Smart – двузонные счетчики и умный свет (ранее услуга предоставлялась под брендом «Розумный WATT»); YASNO Е-Mobility – сеть быстрых зарядок для электромобилей (ранее работала под названием STRUM). Новой услугой станет оборудование зарядок для домов и корпоративных клиентов; YASNO Energy Efficiency – крышные солнечные панели, системы хранения электроэнергии, энергоаудит, энергосервис и энергоменеджмент.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент».