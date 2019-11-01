Эксперты объяснили, почему Дания разрешила России строительство "Северного потока-2"

Эксперты прокомментировали решение Дании.

Эксперты объяснили, почему Дания разрешила России проложить в своей исключительной экономической зоне Балтийского моря трубы газопровода "Северный поток-2".

"Рано или поздно, Дания предоставила бы это разрешение", – считает президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар, передает "Апостроф".

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В разговоре с изданием он напомнил, что Дания заблокировала прохождение "Северного потока-2" через свои территориальные воды, однако российская сторона подала повторную заявку, но уже на исключительную экономическую зону.

"Датчане затянули насколько было можно, но, в конце концов, были вынуждены позволить, поскольку, согласно конвенции ООН по морскому праву, здесь учитывается только экологический критерий", – пояснил эксперт.

Кроме того, по его словам, несколько ранее Дания дала разрешение на прокладку в своих водах газопровода Baltic Pipe, по которому газ будет поставляться в Польшу из Северного моря, поэтому отказывать России дальше было бы сложно.

Но, как отметил эксперт программы "Энергетика" аналитического центра "Украинский институт будущего" Андриан Прокоп, даже если бы Дания отказалась выдать разрешение, "Северный поток-2" пошел бы в обход датских вод, что было бы дороже и дольше, но его все равно бы достроили.

С ним солидарен и директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

"Я не думаю, что кто-то сомневался, что Дания предоставит соответствующее разрешение – к этому все шло, и вопрос был лишь в том, когда это произойдет. Безусловно, России хотелось, чтобы это произошло раньше", – добавил Рябцев.