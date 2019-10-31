Михаил Гончар: В поступке Дании относительно "Северного потока-2" не нужно искать предательства. А вот Россия хочет "кинуть" Украину

Для Украины 30 октября стал днем вала важных «газовых» новостей. Начались они с того, что Датское энергетическое агентство, спустя два года сопротивлений, все же выдало разрешение на строительство российского газопровода «Северный поток-2» на своем континентальном шельфе. Этот трубопровод Кремль строит в обход Украины, что может лишить нашу страну статуса транзитера газа и, приблизительно, 3 млрд долларов доходов. Дания была единственной, кто сдерживал реализацию проекта. Свое «добро» ранее безоговорочно дали Финляндия, Швеция и Германия. Последняя особо лоббирует процесс, так как в перспективе может стать основным европейским газовым хабом.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер сразу заявил, что труба будет достроена в течение пяти недель, а дальше все пойдет «по накатанной»: Украина будет вынуждена «сдаться», то есть пойти на все условия России в «газовом транзитном» вопросе (соответствующий контракт заканчивается 1 января 2020 года). Хозяин Кремля Владимир Путин официально озвучил условия - подписание нового договора в обмен на «мировую» по решениям Стокгольмского арбитража.

Между тем, глава «Нафтогаза» Андрей Коболев обнадежил, что сдавать свои позиции не собирается. Сделал свое заявление и МИД Украины, в котором подчеркнул, чтопроект «Газпрома» несет реальные угрозы безопасности региону Балтийского моря, а также вызовы энергетической безопасности Украины и других государств Восточной Европы. В этом контексте украинская сторона рассчитывает на твердую позицию ЕС в вопросе полного распространения обновленных правил Третьего энергетического пакета на «Северный поток-2». Но Европа пока молчит, как и США, которые грозились ввести санкции против подрядчиков проекта, чем его заблокируют.

Чего стоит ожидать Украине от сложившейся ситуации с «Северным потоком-2», как произошедшее отразится на переговорах о транзите газа с «Газпромом», в интервью УНИАН рассказал президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар.

Почему Дания после двух лет сопротивления все же дала разрешение на строительство российского «Северного потока-2» в обход Украины, можно ли считать такой шаг Копенгагена предательством?

Прежде всего, нужно понимать, что Дания не позволила строительство трубопровода «Северный поток-2» через ее территориальную акваторию Балтийского моря. Первоочередный маршрут «Северного потока-2» это подразумевал, и Дания этого сделать не дала. Тот маршрут, который сейчас одобрен Копенгагеном, проходит исключительно через морскую экономическую зону. Согласно Конвенция ООН по морскому праву от 1982 года, имеет место получение разрешения только на основе экологической экспертизы. И страна, к юрисдикции которой относится морская экологическая зона, не может по другим причинам запрещать тот или иной проект. Дания держала оборону долго, затягивала время – практически два года. Но мало кто обратил внимание, что на прошлой неделе Дания согласовала другой проект подводного газопровода – польский Baltic Pipe.

Какое он имеет отношение к происходящему?

Варшава неоднократно заявляла о планах заменить российский газ поставками из Норвегии и США. То есть, сейчас речь идет о подключении к норвежской газотранспортной сети и транспортировке газа из Норвегии в Польшу через Данию. Думаю, в данном случае имела место координация между Польшей и Данией. И как только Варшава завершила все формальности с разрешениями Дании на прокладку Baltic Pipe, то сразу Дания дала добро на прокладку «Северного потока-2», поскольку она уже не могла отказать россиянам и немцам. Иначе бы столкнулась с судебными исками на основе дискриминации – дескать, одному можно, а другому нет. По большому счету, Дании большое спасибо за принципиальную позицию в течение продолжительного времени.

Но Дания, в первую очередь, поддержала Польшу…

Это так. Дания помогла Польше получить альтернативный газ. Варшава с 2020 года откажется от контракта с Россией. Тем не менее, в уступке датской стороны не нужно искать предательства.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер уже заявил, что для достройки «Северного потока-2» понадобится пять недель. А когда он сможет заработать на полную мощность, особенно с учетом того, что Еврокомиссия уже приняла директивные меры, чтобы снять давление России на энергорынок Европы?

Даже если строительство трубы завершат за пять недель, то это не означает, что ее даже через полгода запустят с проектной мощностью 55 млрд кубометров. Вопрос не только в том, чтобы провести весь комплекс пусковых работ, закачку технологического газа, все проверить и начать экспериментальную, а потом промышленную эксплуатацию. Вопрос в том, что не готовы отводные газопроводы. Если газ придет на побережье Балтийского моря Германии, то куда он пойдет дальше? Должен быть также завершен отводной газопровод через территорию Германии в Австрию. Кстати, официальная дата завершения проекта «Северный поток-2» - декабрь 2020 года. Что касается отводных путей, то тоже нужно будет провести пуско-наладочные работы, заполнить фракции технологическим газом, испробовать все. Поэтому, реально запустить трубопровод в конце 2021 года.

А Евросоюз из-за последних своих решений, в частности, использования Россией только на 50% газопровода OPAL, отнесется также к «Северному потоку-2»?

Разрешить наполнять трубу на определенную мощность ЕС не может. Но ввиду изменения «газовой» директивы, процедура относительно которой была утверждена весной этого года, ни «Северный поток-1», ни «Северный поток-2» не могут эксплуатироваться более чем на 50% своих мощностей. Европейский суд это решение подтвердил.

Таким образом, Россия будет иметь четыре трубы по поставкам газа в Европу общей мощностью 110 млрд кубических метров, но эксплуатировать их сможет только в объеме 55 млрд кубометров. А через Украину транзит составил в 2018 году более 90 млрд кубометров газа. При таком подходе Европейского Союза, для Украины сохранится нынешний объем транзита, несмотря на то, что заработает «Северный поток-2». Конечно, транзит примерно на 13 млрд кубометров может сократиться, когда россияне запустят «Турецкий поток». Но, в принципе, существующие на сегодня объемы транзита через Украину сохранятся, если ЕС хватит политической воли не корректировать ограничения для всех российских газовых потоков.

Негативный сценарий можно исключить?

Негативный сценарий нельзя исключать, так как мы осознаем мощную коррупционную силу «Газпрома» и российских госкомпаний, кремлевского лобби в плане влияния на Европейскую комиссию. С учетом перечисленного, сценарий может быть совсем другим.

Каким?

Минимизация уровня транзита. Путин уже об этом говорил – примерно 13-16 млрд кубометров.

Если даже такое случится, то произойдет не ранее 2023 года. Чтобы преодолеть европейские претензии в отношении «Северного потока-1», «Газпром» потратил пять лет.

США заявляли, что не позволят России осуществить проект «Северный поток-2», поскольку он является прямым давлением на Европу и фактическим уничтожением имиджа Украины как транзитной страны. Но, по факту, пока этого не случилось. Америка может что-то сейчас изменить?

У США еще есть небольшое окно возможностей принять жесткий санкционный закон в отношении компаний-подрядчиков «Северного потока-2». Если газопровод не будет достроен, то, естественно, он не заработает. Но США сейчас заняты совсем другими делами.

Хотя соответствующий законопроект был согласован всеми комитетами сената, после летних каникул, к сожалению, он не попал на голосование. Но сейчас президент США может сделать «ход конем», чтобы продемонстрировать свою антироссийскую позицию. В такой способ он может поднять свой рейтинг накануне предстоящих президентских выборов. Но если Трамп этого не сделает, то россияне превратят церемонию пуска «Северного потока-2» не только в свою громкую победу, а в геоэкономическое поражение США. И это мощно ударит по Трампу на будущих выборах. Думаю, в этом вопросе в ближайшее время мы станем свидетелями бушующих страстей.

Как стоит Украине вести себя в сложившейся ситуации, с учетом очередного раунда переговоров по транзиту газа, намеченного на ноябрь?

Предложения «Нафтогазом» давно озвучены, и эти подходы должны оставаться неизменными. Компромиссный вариант предполагает: минимум, 60 млрд кубометров газа по транзиту, объем может быть увеличен и до 90 млрд кубометров, в этом случае «Газпром» получит скидку в тарифе на транзит, контракт – 10-летний. И это – абсолютно верная позиция. Но российская сторона все отклоняет. Ее предложения, простыми словами, - «развод» и «кидок».

Они столкнулись с жесткой позицией «Нафтогаза», причем полностью обоснованной, и она их не устраивает. Ставку они делают на молодую власть Украины, ее некомпетентность во многих вопросах, на жадность олигархата, который за ней стоит. Поэтому Путин и заявляет – на наших условиях покупайте российский «дешевый» газ и в результате получите транзитный контракт. А условие – откажитесь от претензий в Стокгольмском арбитраже.

Это может стать реальностью?

Можно отказаться от ряда претензий, но только после того, как «Газпром» заплатит 2,6 млрд долларов по иску в шведском суде.

Стоит ли «Нафтогазу» вести прямые переговоры с «Газпромом», без участия ЕС?

Никаких прямых переговоров быть не может. И до тех пор, пока российский газовый монополист не погасит долг перед «Нафтогазом» по решению Стокгольмского арбитража.

Важно понимать, что не министр энергетики, не премьер-министр, не президент Украины будут подписывать новый контракт с «Газпромом». Это будет делать компания - оператор ГТС. Но никогда руководитель «Нафтогаза», «Укртрансгаза» не пойдут на самоубийственный шаг – отказ от того, что признано независимым арбитражным судом. И «Газпром» это понимает. Причем «Нафтогаз» сделал достаточные запасы газа в хранилищах, чтобы без проблем пройти отопительный сезон. Кроме того, проведен пробный реверс газотранспортной системы по аналогии с 2009 годом, во время газового кризиса. Вот «Газпром» и идет ва-банк, понимая, что традиционно в Украине самой слабой цепочкой является политическое руководство страны. Но нам сдавать позиции нельзя.

Нана Черная