В "Нафтогазе" наймут юристов за 350 тысяч евро для поддержки отделения ГТС

Также HVG Law должна будет сопровождать процесс привлечения квалифицированного партнера к управлению газотранспортной системой.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" привлечет голландскую компанию Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen (HVG Law LLP) к оказанию юридической поддержки процесса реструктуризации компании для отделения газотранспортной системы Украины (анбандлинга) за 350 тысяч евро.

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По информации в системе государственных закупок Prozorro, тендерный комитет НАК принял решение заключить с компанией соответствующий договор сроком до конца 2020 года.

Согласно тендерной документации, HVG Law должна будет предоставить юридические услуги по вопросам, связанным с процедурой проведения анбандлинга "Нафтогаза", с целью выполнения требований отделения и независимости оператора газотранспортной системы (ГТС) в соответствии с законом "О рынке природного газа" и законодательством Европейского Союза.

Также HVG Law должна будет сопровождать процесс привлечения квалифицированного партнера к управлению газотранспортной системой Украины.

Как сообщал УНИАН, 18 октября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, которым предусматривается отделение газотранспортной системы Украины (ГТС) от Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" (анбандлинг), при этом объект по-прежнему останется в собственности государства.

Отделение ГТС в новое юрлицо и привлечение европейского партнера к ее управлению необходимы для того, чтобы европейские компании смогли в будущем покупать газ на восточной границе Украины, а затем транзитом передавать его на европейский рынок, сохранив объемы транзита после завершения действующего контракта с "Газпромом".