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Представители ЕС и Украины встретились перед газовыми переговорами с Россией (фото)

14:24, 28 октября 2019
Энергетика
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Иллюстрация REUTERS

Вице-президент Энергетического союза ЕС Марош Шефчович в Брюсселе проводит встречу с министром энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексеем Оржелем перед началом переговоров в трехстороннем формате Украины, ЕС и России о транзите газа.

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Об этом сообщил Шефчович на своей странице в Twitter.

«День, посвященный #TratellGasTalks (Трехсторонним переговорам – УНИАН), начинается с двусторонней встречи с министром энергетики Украины Оржелем», - написал он.

Также Шефчович выразил желание продолжать конструктивный дух переговоров, который появился во время предыдущей встречи в сентябре.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры по транзиту газа через территорию Украины.

По итогам переговоров Шефчович отметил, что переговоры прошли в позитивной и конструктивной обстановке.

Переговоры сосредоточены вокруг вопросов: каким образом отразить энергетические правила ЕС в будущем рамочном соглашении; надлежащая продолжительность будущего контракта; необходимые объемы с возможной вариативностью; тарифы.

Российский монополист «Газпром» в ходе переговоров 19 сентября впервые допустил возможность заключения контракта по европейским правилам с 1 января 2020 года, если они будут в полной мере внедрены в Украине до конца текущего года.

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Теги: #Нафтогаз#Газпром#транзит газа