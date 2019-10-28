Представители ЕС и Украины встретились перед газовыми переговорами с Россией (фото)

Сегодня в Брюсселе состоятся трехсторонние переговоры между представителями Украины, ЕС и России о транзите газа через нашу страну после 2020 года.

Вице-президент Энергетического союза ЕС Марош Шефчович в Брюсселе проводит встречу с министром энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексеем Оржелем перед началом переговоров в трехстороннем формате Украины, ЕС и России о транзите газа.

Читайте также«Газпрому» придется «прокачать» через Украину минимум 50 миллиардов кубов газа - НБУ

Об этом сообщил Шефчович на своей странице в Twitter.

«День, посвященный #TratellGasTalks (Трехсторонним переговорам – УНИАН), начинается с двусторонней встречи с министром энергетики Украины Оржелем», - написал он.

Также Шефчович выразил желание продолжать конструктивный дух переговоров, который появился во время предыдущей встречи в сентябре.

The day devoted to #TrilateralGasTalks kicks off with a bilateral meeting with #Ukraine's Energy Minister Orzhel. I want to build on constructive spirit during our last trilateral talks in September when we saw convergence of positions on some issues 👉 https://t.co/bivRwaNwVZpic.twitter.com/oB2KRwUZVh — Maroš Šefčovič🇪🇺 (@MarosSefcovic) 28 жовтня 2019 р.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры по транзиту газа через территорию Украины.

По итогам переговоров Шефчович отметил, что переговоры прошли в позитивной и конструктивной обстановке.

Переговоры сосредоточены вокруг вопросов: каким образом отразить энергетические правила ЕС в будущем рамочном соглашении; надлежащая продолжительность будущего контракта; необходимые объемы с возможной вариативностью; тарифы.

Российский монополист «Газпром» в ходе переговоров 19 сентября впервые допустил возможность заключения контракта по европейским правилам с 1 января 2020 года, если они будут в полной мере внедрены в Украине до конца текущего года.