В домах будет тепло: запасы газа в хранилищах установили 10-летний рекорд

Такие объемы гарантируют стабильное прохождение отопительного сезона.

Украина увеличила объемы газа в подземных хранилищах (ПХГ) до 21 миллиарда кубометров, что на 4,4 миллиарда кубометров превышает прошлогодний показатель и является рекордом за последние 10 лет.

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Об этом сообщила пресс-служба Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".

"Украина увеличила объемы газа в подземных хранилищах (ПХГ) до 21 миллиарда кубометров, что на 4,4 миллиарда кубометров превышает прошлогодний показатель на ту же дату. Такие запасы газа в хранилищах являются рекордными за последние 10 лет и гарантируют стабильное прохождение отопительного сезона. Закачка газа в ПХГ продолжается», - сказано в сообщении.

В компании напомнили, что для обеспечения стабильного прохождения осенне-зимнего сезона 2019/2020 годов Украине необходимо было накопить в ПХГ не менее 20 миллиардов кубометров газа.

Как сообщал УНИАН, 5 апреля Украина начала сезон закачки природного газа в подземные хранилища газа.

Украина к началу отопительного сезона 2018-2019 годов накопила в ПХГ 17,2 миллиарда кубометров газа, что является рекордным показателем за последние шесть лет.

Справка УНИАН. "Укртрансгаз" эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 миллиард кубометров. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС, а также импортируется в Украину из стран ЕС.

100% акций "Укртрансгаза" находятся в собственности НАК "Нафтогаз Украины".