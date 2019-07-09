Импорт бензина из Беларуси в Украину сократился на четверть

Снижение объема поставок из Беларуси произошло за счет переориентации на импорт топлива из Литвы.

Импорт бензинов из Беларуси в Украину по итогам первого полугодия 2019 года сократился на 25% (на 104 тыс. т), до 315 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. При этом общий объем украинского рынка за этот период снизился всего на 2,5% (на 24 тыс. т).

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Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные «Консалтинговой группы А-95».

Снижение объема поставок из Беларуси в первую очередь произошло за счет переориентации ряда операторов, среди которых крупнейший получатель бензинов компания ОККО, на импорт бензина из Литвы.

ОККО по итогу первого полугодия сократила закупки бензинов у белорусских производителей на 39% (на 45 тыс. т) — со 116,4 до 71,4 тыс. т. При этом поставки от НПЗ группы Orlen за этот период выросли почти в 2,9 раза (на 43,6 тыс. т) — с 22,9 до 66,5 тыс. т.

Переориентировалась на литовские бензины и компания Amic. Она сократила закупку у Беларуси на 63% (на 13,8 тыс. т) с 21,8 до 8 тыс. т и увеличила импорт из Литвы в 4 раза (на 16,1 тыс. т) — с 5,5 тыс. т до 21,6 тыс. т.

В два раза сократил импорт из Беларуси и WOG — с 89 до 44 тыс. т. Эти объемы компания частично заместила за счет увеличения закупки бензинов в украинских производителей

Таким образом доля белорусских бензинов в балансе украинского рынка в І полугодии снизилась до 34% с 44% за аналогичный период прошлого года.

Импорт бензинов из Литвы за первое полугодие увеличился на 79% (на 66,6 тыс. т), до 150,8 тыс. т. Доля литовских бензинов в балансе рынка выросла с 9% в первом полугодии 2018 г. до 16,3% в первом полугодии этого года.

Первое место по объему импорта бензинов в Украине сохраняет компания «БНК-Украина». В І полугодии 2019 г. компания сократила импорт на 28% (на 60,5 тыс. т), до 152,7 тыс. т. На вторую строчку рейтинга поднялась ОККО с объемом 82,1 тыс. т (против 22,7 тыс. т в І полугодии 2018 г.). Третью позицию занимает WOG c объемом 56,2 тыс. т (против 68 тыс. т за аналогичный период 2018 г.). Отметим, что ОККО и WOG продолжают закупать часть объемов белорусского топлива через «БНК-Украина».

Как сообщалось, объем украинского рынка бензинов в 2018 г. сократился на 4,9%, до 1,916 млн т, в 2017 г. он составлял 2,015 млн т. Основной причиной уменьшения рынка является рост потребления сжиженного газа. Рынок СУГ с 2015-го по 2018 г. вырос более чем вполовину (до 1,73 млн т) и продолжает увеличиваться.

В 2018 г. крупнейший производитель бензинов в стране компания «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ) обращалась к правительству с просьбой ввести пошлины на импорт бензина из Беларуси, а также призывала пересмотреть ставки акциза на бензин (снизить с €213,5/тыс. л до 164/тыс. л), ДТ (повысить со €139,5/тыс. л до €164/тыс. л) и СУГ (повысить с €52/тыс. л до €87/тыс. л), чтобы прекратить падение объемов потребления бензина.

Одной из основных проблем для украинских НПЗ является присутствующие на рынке контрафактных объемов бензина, выпускаемые мини-НПЗ из газового конденсата и ворованной из нефтепроводов нефти.