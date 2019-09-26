Хмельницкая АЭС планирует с 27 сентября вывести энергоблок №2 в плановый ремонт

Запланировано провести капремонт парогенератора, главного циркуляционного насоса, гидроемкостей системы аварийного охлаждения, цилиндра низкого давления, подогревателей высокого давления, циркуляционного насоса, арматуры реакторного и турбинного отделений.

Хмельницкая АЭС планирует с 27 сентября вывести энергоблок №2 в средний планово-предупредительный ремонт (ППР), который продлится до 18 ноября 2019 года.

В рамках ППР планируется провести средний ремонт реактора и генератора, ремонт тепломеханического и электрического оборудования, а также оборудования тепловой автоматики и измерений.

Во время ремонтных работ будут осуществляться соответствующие работы с ядерным топливом, ремонт каналов систем безопасности. Контрольно-профилактические работы будут проводиться на системе предварительного напряжения защитной оболочки.

Запланировано провести капитальный ремонт парогенератора, главного циркуляционного насоса, гидроемкостей системы аварийного охлаждения, цилиндра низкого давления, подогревателей высокого давления, циркуляционного насоса, арматуры реакторного и турбинного отделений.

В течение ППР будет осуществляться эксплуатационный контроль металла оборудования и трубопроводов, работы по проведению технического осмотра оборудования и трубопроводов.

По словам начальника отдела планирования и проведения ремонта ХАЭС Ивана Микитенко, в рамках ППР-2019 на энергоблоке №2 будут осуществляться также работы по реконструкции и модернизации. В частности, планируется осуществить пять мероприятий, направленных на выполнение Комплексной (сводной) программы повышения безопасности и продления сроков эксплуатации оборудования.

Справка. Хмельницкая АЭС (ХАЭС) - расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетешин. В составе Хмельницкой АЭС работает два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключены в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции - покрытие дефицита электрических мощностей в Западном регионе Украины.