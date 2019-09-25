Батареи будут теплыми: Украина полностью выполнила план по запасам газа на зиму

Коболев отметил, что накопленных 20 млрд куб. м газа достаточно даже на случай прерывания Россией транзита газа через Украину.

Запасы газа в украинских подземных хранилищах превысили 20 млрд куб. м, что означает полное выполнение плана по запасам газа на зиму и позволяет Украине пройти отопительный сезон даже на случай прекращения Россией транзитного контракта с января 2020 года.

Читайте такжеПочем и где покупала газ Украина: данные Госстата

Об этом на своей странице в Facebook написал глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

«Сегодня уже можно сказать - планы по подготовке к непростой зиме нам удалось полностью выполнить. Хочу поблагодарить всех, кто помог найти для этого финансовые ресурсы, кто обеспечил закупку газа и его закачку в подземные хранилища», - написал он.

По словам Коболева, запасы газа в украинских подземных хранилищах пересекли границу в 20 млрд куб. м, что более чем на 4 млрд куб. м превышает прошлогодний показатель и является наибольшим уровнем за последние 9 лет.

«Газа в подземке достаточно, чтобы обеспечить надежную работу ГТС и газоснабжение всех украинских потребителей этой зимой, даже если Россия пойдет на прерывание транзита через Украину», - отметил глава "Нафтогаза".

Как сообщал УНИАН, ранее украинское правительство заявляло, что для комфортного прохождения зимы, до начала отопительного сезона, который традиционно стартует в середине октября, нашей страна нужно накопить в подземных хранилищах более 20 млрд куб. м газа.

Позднее министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявлял, что Украина к началу отопительного сезона увеличит запасы газа в ПХГ до 21 млрд кубометров газа.

К началу отопительного сезона 2018-2019 годов наша страна накопила в подземных хранилищах 17,2 млрд кубометров газа, что является рекордным показателем за последние шесть лет.