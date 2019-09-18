"Магистральные газопроводы Украины" передали в управление Минфину
14:08, 18 сентября 2019Энергетика
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По словам министра энергетики, передача компании было одним из требований европейских партнеров.
Иллюстрация REUTERS
Кабинет министров передал управление компанией "Магистральные газопроводы Украины" от Министерства энергетики и защиты окружающей среды Министерству финансов.
Об этом на брифинге после заседания правительства сообщил министр энергетики Алексей Оржель.
"Чтобы не было каких-то элементов влияния с точки зрения, что у Минэкоэнергии есть другие элементы, которые не могут быть объединены. Чтобы не было злоупотреблений с точки зрения бизнеса, в частности, с добычей, продажей и другим", - сказал он.
По словам Оржеля, передача компании было одним из требований европейских партнеров.
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