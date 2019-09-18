"Магистральные газопроводы Украины" передали в управление Минфину

По словам министра энергетики, передача компании было одним из требований европейских партнеров.

Кабинет министров передал управление компанией "Магистральные газопроводы Украины" от Министерства энергетики и защиты окружающей среды Министерству финансов.

Об этом на брифинге после заседания правительства сообщил министр энергетики Алексей Оржель.

"Чтобы не было каких-то элементов влияния с точки зрения, что у Минэкоэнергии есть другие элементы, которые не могут быть объединены. Чтобы не было злоупотреблений с точки зрения бизнеса, в частности, с добычей, продажей и другим", - сказал он.

По словам Оржеля, передача компании было одним из требований европейских партнеров.