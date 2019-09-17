Украина обеспечена газом на зиму: запасы газа превысили прошлогодний показатель на 4 миллиарда кубов

В «Нафтогазе» отметили, что закачка газа в ПХГ продолжается и будет происходить до начала отопительного сезона.

Запасы газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) превысили прошлогодний показатель на 4 млрд куб. м и составили 19,5 млрд куб. м.

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Об этом сообщила пресс-служба Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины».

«Мы начали подготовку к прохождению осенне-зимнего сезона еще в апреле. Сейчас запасы газа в ПХГ уже достигли 19,5 млрд куб. м и на 4 млрд куб. м превышают прошлогодний показатель. Учитывая это, а также законтрактованные «Нафтогазом» на I квартал гарантированные физические поставки газа, можем констатировать – Украина обеспечена газом на следующую зиму», – цитирует пресс-служба главу правления «Нафтогаза» Андрея Коболева.

Отмечается, что закачка газа в ПХГ продолжается и будет происходить до начала отопительного сезона.

Как сообщал УНИАН, «Нафтогаз Украины» планирует к следующему отопительному сезону существенно нарастить запасы газа в подземных хранилищах – до 20 млрд куб. м, чтобы нивелировать негативные последствия возможного прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2020 года.

К началу отопительного сезона 2018-2019 годов наша страна накопила в ПХГ 17,2 млрд кубометров газа, что является рекордным показателем за последние шесть лет.

В 2018 году, по сравнению с 2017 годом, Украина сократила импорт природного газа на 24,6%, или на 3,46 млрд куб. м, до 10,6 млрд куб. м.

В конце ноября 2015 года Украина отказалась от закупки природного газа у российского «Газпрома».