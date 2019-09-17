Зимой в домах будет тепло: "Нафтогаз" договорился о поставках газа в Украину в 2020 году

Компания рассматривает еще несколько предложений европейских трейдеров по поставкам газа после нового года.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" подписала соглашение с крупным международным трейдером на гарантированные физические поставки около 450 миллионов кубометров газа в I квартале 2020 года с целью нормального прохождения отопительного сезона, сообщила пресс-служба компании.

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"Благодаря развитости европейского рынка газа и несмотря на риски прерывания транзита газа Россией зимой, мы уже сегодня законтрактовали необходимые нам объемы с физической поставкой в I квартале следующего года. Мы провели качественную подготовку к отопительному сезону, закачали дополнительные объемы газа в хранилища, подготовили систему к работе без транзита, законтрактовали физические поставки газа, не зависящие от действия "Газпрома". Это позволяет нам быть уверенными в том, что зимой в Украине будет тепло, что бы ни делали наши северные коллеги", – цитирует пресс-служба директора по интегрированному газовому бизнесу "Нафтогаза" Андрея Фаворова.

Сообщается, что "Нафтогаз" рассматривает еще несколько предложений европейских трейдеров по поставкам газа после нового года и воспользуется ими в случае коммерческой целесообразности.

Как сообщал УНИАН, "Нафтогаз Украины" планирует к следующему отопительному сезону существенно нарастить запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) – до 20 миллиардов кубометров, чтобы нивелировать негативные последствия возможного прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2020 года.

К началу отопительного сезона 2018-2019 годов наша страна накопила в ПХГ 17,2 миллиарда кубометров газа, что является рекордным показателем за последние шесть лет.

В 2018 году, по сравнению с 2017 годом, Украина сократила импорт природного газа на 24,6%, или на 3,46 миллиарда кубометров, до 10,6 миллиарда кубометров.

В конце ноября 2015 года Украина отказалась от закупки природного газа у российского "Газпрома".