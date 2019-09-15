В госбюджете на 2020 год предусмотрено почти 48 миллиардов гривень на субсидии

Этого должно хватить всем, кто нуждается в помощи от государства, подчеркнула глава Минфина.

Кабинет министров Украины в проекте государственного бюджета на 2020 год предусмотрел 47,6 млрд грн на выплату субсидий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова сегодня во время брифинга после заседания правительства.

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«Мы прошли эти расчеты с Министерством социальной политики. В полной мере все, кто будет нуждаться в субсидии, будут ими обеспечены. Никаких здесь перебоев не будет», - заверила она.

Премьер-министр Алексей Гончарук, в свою очередь, добавил, что правительство изучает, как сделать программу выплаты субсидий более эффективной.

«Политика этого правительства состоит в том числе, чтобы обеспечить людей, для которых является очень тяжелым бремя оплаты коммунальных услуг. Поэтому принцип распределения субсидий мы сейчас не меняем, меняются лишь незначительно цифры, выделенные на обеспечение этой программы. Когда мы представляем парламенту программу деятельности правительства, потом, когда программа деятельности правительства будет одобрена, возможно, изменится дизайн этой программы. Мы изучаем, как сделать ее более эффективной», - подчеркнул премьер.

Как сообщал УНИАН, в проекте государственного бюджета на 2019 было заложено 55,1 млрд грн на выплату субсидий.