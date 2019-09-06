Зеленский надеется на принятие в США санкций против причастных к "Северному потоку-2" компаний

Во время встречи президент выразил благодарность американским законодателям за их активную позицию относительно необходимости предоставления Украине дальнейшей помощи в сфере безопасности , а также надежду, что объемы этой помощи будут увеличиваться.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил вопросы поддержки Украины в сферах безопасности и энергетики с сенаторами США Рональдом Джонсоном и Кристофером Мерфи.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Читайте такжеАмериканский газ для Украины: эксперт озвучил три основные проблемы

Во время встречи с американскими политиками президент отметил мощную поддержку Украины обеими палатами Конгресса США и поблагодарил сенаторов, входящих в Сенатский украинский кокус, за их личный вклад в формирование этой поддержки.

Также он выразил благодарность американским законодателям за их активную позицию относительно необходимости предоставления Украине дальнейшей помощи в сфере безопасности, а также надежду, что объемы этой помощи будут увеличиваться.

Глава государства отметил и последовательную политику санкций США против России, обратив внимание на российскую «паспортизацию» граждан Украины на Донбассе и необходимость соответствующего реагирования.

Стороны обсудили сотрудничество в сфере энергетической безопасности, в частности подчеркнули важность диверсификации поставок в Украину энергоносителей путем налаживания их поставок из США. Собеседники положительно отметили подписанный Меморандум между Украиной, Польшей и США о поставках американского сжиженного газа.

Владимир Зеленский поблагодарил американскую сторону за последовательное противодействие проекту «Северный поток-2» и выразил надежду на принятие Конгрессом США решения о санкциях против компаний, которые принимают в нем участие.

Также стороны обсудили вопросы реализации реформ в Украине. Зеленский отметил, в частности, что намерен продолжать активные реформы в секторе безопасности и обороны Украины по стандартам НАТО.