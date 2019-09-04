США могут остановить строительство газопровода "Северный поток-2" – сенатор

«Северный поток-2», который предполагает поставки газа в обход Украины, закончен на 70%, и Москва утверждает, что завершит проект до конца 2019 года.

Американский сенатор Тед Круз считает, что Соединенные Штаты могут остановить строительство газопровода «Северный поток-2», предназначенного для транспортировки российского природного газа в Германию.

Об этом сообщает Радио Свобода.

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«Достаточно убедительным» признаком этого, считает Круз, является июльское голосование с результатом 20 против двух в комитете по иностранным делам Сената. Оно предусматривает введение санкций против судов, что помогают России строить газопровод в Балтийском море. В Конгрессе есть поддержка для одобрения этого законопроекта, указал сенатор 3 сентября в Институте Гудзона в Вашингтоне.

На планете есть лишь пять компаний, способных прокладывать трубопроводы на морских глубинах, и это делает законопроект эффективным, считает Тед Круз.

«Лучшее, что мы можем сделать, – это лишить» президента России Владимира Путина денег из-за его «агрессивного милитаризма», убежден сенатор-республиканец.

«Северный поток-2», который предполагает поставки газа в обход Украины, закончен на 70%, и Москва утверждает, что завершит проект до конца 2019 года.

Американский законопроект должен получить поддержку обеих палат Конгресса, чтобы стать законом. Конгресс возвращается с летних каникул на следующей неделе.