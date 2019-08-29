"Другого решения, кроме снижения стоимости газа для Луганской ТЭС, у нас нет" - глава Луганской ОГА Комарницкий

Крайне важно предпринять все шаги, чтобы Луганская ТЭС продолжала работать и обеспечивать область электроэнергией, в том числе, снизить цену газа для этой станции ввиду чрезвычайного положения.

Сейчас иного решения, кроме как снижать стоимость газа для Луганской ТЭС во избежание энергетического коллапса в Луганской области, нет.

Об этом сообщил глава Луганской облгосадминистрации Виталий Комарницкий.

Он также отметил, что станция не может сегодня работать на угле, а стоимость газа слишком высока, чтобы станция продолжала работать, из-за этого область - под угрозой отключений электроэнергии.

"Станция если не на угле, может работать на мазуте и газе. Но мазута нет и он еще дороже, а вариант остается один - газ. Станция может работать на газе, но вопрос экономики, будет ли рентабельность. В 1,8 раза цена киловатта на газе выше, чем цена киловатта на угле", - отметил Виталий Комарницкий.

По его словам, сейчас в области сложилась чрезвычайная ситуация, поскольку если область перестанет получать электроэнергию от Луганской ТЭС, то будут веерные отключения электроэнергии. Поэтому крайне важно предпринять все шаги, чтобы Луганская ТЭС продолжала работать и обеспечивать область электроэнергией, в том числе, снизить цену газа для этой станции ввиду чрезвычайного положения.

"Это действительно чрезвычайная ситуация. На данном этапе выглядит так, что эту ситуацию перебрасывают на частную компанию… Для потребителя Луганщины другого источника получения электроэнергии, чем ТЭС в городе Счастье (Луганская ТЭС), нет", - сообщил губернатор Луганской области Виталий Комарницкий.

Глава Луганской ОГА добавил, что разрешить сложную ситуацию с энергообеспечением сможет запуск новой подстанции Кременная и новой линии электропередач, запланированного на первое полугодие 2019 года.

"Укрэнерго" занимается строительством Кременной подстанции и новой линии электропередач. Окончание работ по проекту – первое полугодие 2020 года. Когда мы закончим проект, тогда область будет в единой системе "Укрэнерго", будет возможен переток электроэнергии из других регионов. На данном этапе мы оторваны от большой сети, есть перемычка с Харьковской областью, но она обеспечивает область максимум на 41-42% при максимальной загрузке. Если нам нужно 230 МВт, то 90 МВт мы получим, а больше нет. Единственный бесперебойный источник электроэнергии в Луганской области, позволяющем получать стабильно электроэнергию, - Луганская ТЭС", - сообщил губернатор Луганской области.

Виталий Комарницкий отметил, что в планах - строительство железной дороги в Луганской области, которое позволит поставлять на Луганскую ТЭС уголь. Поскольку идет политический шантаж - РФ заблокировала поставки угля на Луганскую ТЭС по железной дороге, а со стороны Украины нет железнодорожного сообщения с этой станцией, чтобы поставлять уголь.

"Строительство железной дороги - это долгосрочная программа, она в моей программе "10 приоритетов". На данный момент дорога соединена с Российской Федерацией, но с украинской железной дорогой соединения нет. РФ заблокировала поставки угля на Луганскую ТЭС, а со стороны Украины доставить уголь невозможно – этот участок оторван от железной дороги Украины. Стоит вопрос в обязательном порядке построить дорогу. Мы сейчас заключили договор с Харьковским институтом, технико-экономические показатели разрабатываем, и потом будем с компанией "Укрзалізниця" обсуждать проект, он стоит более 2 миллиардов гривень", - подчеркнул Виталий Комарницкий.

Как ранее сообщалось, Кабинет министров Украины 14 августа принял решение о снижении стоимости газа для Луганской ТЭС из-за чрезвычайной ситуации. Позже в этот же день 14 августа Кабинет министров Украины принял решение об обеспечении Луганской ТЭС энергоносителями без применения специальной регулируемой цены на газ. Напомним, по мнению президента Всеукраинской энергетической ассамблеи, экс-министра энергетики Украины Ивана Плачкова, для стабильной работы Луганской ТЭС нужно снизить для нее цену на газ, так как станция вынужденно перешла на этот вид топлива из-за блокирования поставок угля через Россию.