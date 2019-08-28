НКРЭКУ хочет изменить расчет тарифов облгазов на распределение газа

Плату за распределение газа предлагается взимать не за фактически распределенный газ каждый месяц, а ежемесячно как 1/12 от прошлогоднего объема.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), намерена внести изменения в порядок формирования тарифов облгазов на распределение газа таким образом, чтобы плата определялась не по фактическим объемам потребления, а по потребленным за прошлый год.

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Соответствующий проект решения размещен на сайте регулятора.

Согласно проекту решения, месячная стоимость услуги распределения природного газа определяется как произведение 1/12 заказанной годовой мощности объекта потребителя на тариф, установленный регулятором для соответствующего Оператора газораспределительных сетей (ГРС) из расчета месячной стоимости одного кубического метра заказанной мощности.

Как на своей странице в Facebook пояснил заместитель руководителя департамента энергоэффективности НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Хабатюк, теперь регулятор де-факто предлагает устанавливать тариф на единицу распределенного газа.

«Фактически также и сейчас, но базой для установления тарифа и начисления платы за распределение будут не прогнозные объемы распределения (при установке тарифа) или фактические объемы потребления (при начислении платы за распределение), а за предыдущий год», - написал он.

По словам Хабатюка, при этом плату за распределение регулятор предлагает взимать не за фактически распределенный газ каждый месяц, а ежемесячно как 1/12 от прошлогоднего объема.

"Хотя регулятор "упорно" называет обновленную методику такой, которая основана на мощности, но де-факто она таковой не является. Это будет все та же методика, основанная на объемах распределения газа, но с измененной базой начисления - текущие объемы потребления заменены на объемы, потребленные в предыдущем году", - пояснил он.

Как отметил менеджер "Нафтогаза", методически – это неплохой вариант, который дает прогнозируемость и равномерную в течение года нагрузку по оплате услуг как потребителю, так и прогнозируемость тарифной выручки облгазов.

Ожидается, что обсуждение изменений регулятор проведет 2 сентября.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году НКРЭКУ не смогла на заседании принять проект новой методики расчета тарифа (абонплаты) за услуги облгазов.