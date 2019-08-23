Облгазы задолжали оператору ГТС 4 миллиарда гривень

Долг облгазов, входящих в «Региональную Газовую Компанию» бизнесмена Дмитрия Фирташа, составляет 3 млрд грн.

Операторы газораспеределительных сетей задолжали Оператору газотранспортной системы Украины госкомпании «Укртрансгаз» 4 млрд грн за пять месяцев работы рынка природного газа в режиме суточной балансировки, говорится в сообщении госкомпании.

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«За пять месяцев работы рынка природного газа в режиме суточной балансировки, негативные небалансы участников рынка составили 730 млн куб. м, или 4,08 млрд грн. За все это время «Укртрансгаз» получил от заказчиков услуг транспортировки оплату меньше 3%, или 109 млн грн. Самый большой долг в размере 3,888 млрд грн, или 460,9 млн куб. м, имеют операторы ГРС (газораспеределительных сетей - УНИАН), из которых задолженность предприятий под брендом РГК составляет 2,995 млрд грн, или 346,5 млн куб. м.

Отмечается, что «Укртрансгаз» оплатил 33%, или 661 млн грн положительных небалансов, однако остается должен еще 1,338 млрд грн заказчикам услуг по транспортировке газа. Наибольший долг сейчас сложился перед «Нафтогазом Украины», объем положительного небаланса которого составляет 898 млн грн.

Согласно сообщению, как следствие, «Укртрансгаз» не имеет возможности полностью погасить свои финансовые обязательства перед заказчиками услуг транспортировки и поставщиками газа для собственных производственно-технологических потерь. Поэтому потенциальные поставщики отказываются участвовать в тендерах компании, что приводит к отсутствию топливного газа Оператора ГТС и является предпосылкой возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера государственного уровня.

В компании напомнили, что в июле «Укртрансгаз» смог договориться с «Нафтогазом Украины» о срочной поставке 440 млн куб. м газа с отсрочкой платежа до конца февраля 2020 года, этого объема газа должно хватить ориентировочно только до начала сентября 2019 года.

Как сообщал УНИАН, Украина с 1 марта 2019 года перешла на суточное балансирование рынка природного газа, что соответствует требованиям Третьего энергопакета Европейского Союза.

Справка УНИАН. «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС.

100% акций «Укртрансгаза» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».

«Региональная Газовая Компания» управляет около 20 газораспределительными компаниями, которые принадлежат бизнесмену Дмитрию Фирташу.