«Оператор ГТС Украины» оценил риски от «Турецкого потока»

Топ-менеджер компании отметил, что газопровод несет значительно большие риски для Южной Европы и Молдовы, чем для Украины.

Ввод в эксплуатацию обходного российского газопровода «Турецкий поток» для Украины означает почти полную остановку транзита по южному направлению в Турцию, но значительно больший риск это несет для стран Южной Европы и Молдовы, которые получают газ только через Украину и не имеют иного способа получить голубое топливо.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

«Для Украины реализация данного проекта («Турецкий поток» - УНИАН) приведет к почти полной остановке транзита по южному направлению в Турцию и, соответственно, к снижению транзитной выручки. Но значительно большие риски возникают для стран Южной Европы и Молдовы, которые исторически получали газ через Украину, а новые газопроводы еще не готовы», - написал он.

По словам Макагона, в данной ситуации Украина должна минимизировать свои риски, а также искать способы использования существующей инфраструктуры украинской ГТС в новой реальности.

«К сожалению, «Турецкий поток» становится объективной реальностью. В данном проекте нет никакого экономического смысла, но в последние годы уже никто и не ищет смысла в проектах «Газпрома», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 27 августа президент России Владимир Путин объявил, что до конца года начнутся поставки газа по «Турецкому потоку» в обход Украины, работы идут «по графику».

Справка УНИАН. «Турецкий поток» - проект газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Планируется, что по первой нитке будет транспортироваться газ для турецкого рынка, по второй - в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год. Строительство морского участка «Турецкого потока» началось 7 мая 2017 года. По данным «Газпрома», обе нитки газопровода планировалось ввести в эксплуатацию до конца 2019 года.