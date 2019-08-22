Украинцам предлагают газ по летним ценам на зиму: где и как можно воспользоваться услугой

«Нафтогаз» опубликовал карту регионов, где можно воспользоваться услугой «Газовый запас». Предложение компании уже доступно в девятнадцати областях Украины.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» дала инструкцию, как можно воспользоваться услугой «Газовый запас», и разместила карту регионов, где потребители могут обращаться в газопоставляющие компании, чтобы купить газ по низкой летней цене и использовать его в течение отопительного сезона.

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Об этом сообщается на странице компании в Facebook.

«Сейчас мы предлагаем продукт клиентам как нашей собственной газоснабжающей компании, так и через существующую сеть газcбытов. Такое предложение от нас получили сбыты во всех без исключения регионах», - сказано в сообщении.

Так, согласно опубликованной карте, предложение компании уже доступно в девятнадцати областях Украины и не доступно в Черкасской, Полтавской, Донецкой, Одесской, Херсонской, части Луганской области и во временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

В «Нафтогазе» также посоветовали, в случае, если какого-то газсбыта нет на карте, нужно позвонить туда и поинтересоваться, почему они решили не давать такую возможность. Карту будем обновлять.

Чтобы воспользоваться условиями предложения, необходимо прийти в центр обслуживания клиентов своей газоснабжающей организации, имея при себе паспорт, заключить дополнительное соглашение к типовому договору поставки газа, сделать предоплату и пользоваться дешевым газом во время отопительного сезона.

Как сообщал УНИАН, вчера 21 августа «Нафтогаз Украины» запустила новый продукт «Газовый запас» и предлагает бытовым потребителям купить газ в сентябре по низкой летней цене и использовать его в течение отопительного сезона.

Так, бытовой потребитель сможет закупить до 25 тыс. куб. м газа по цене 4874,42 грн за тыс. куб. м. Воспользоваться предложением можно будет до 25 сентября.