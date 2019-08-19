Дело Роттердам+: адвокат просит суд не избирать меру пресечения экс-главе НКРЭКУ

Адвокат экс-главы НКРЭКУ Ирина Одинец заявляет, что суд не может рассматривать дело в отсутствие ее подзащитного, поскольку последний не находится в розыске.

Адвокат Дмитрия Вовка - экс-председателя Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Ирина Одинец заявляет, что суд не может рассматривать дело в отсутствие ее подзащитного, поскольку последний не находится в розыске.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала в эфире телеканала "112 Украина" после судебного заседания по избранию Вовку меры пресечения.

"Сегодня рассматривалось ходатайство САП об избрании меры пресечения Дмитрию Вовку, экс-председателю НКРЭКУ. Считаем, что в связи с большой аргументацией и большими дополнительными документами, которые предоставлены были стороной защиты, и для возможности судьи оценить все те доказательства, которые нами были предоставлены, и принять законное обоснованное решение, судья объявила перерыв до завтра, до 13.00", - отметила Одинец.

Она также выразила мнение, что это дело является "политическим", о чем "свидетельствуют доказательства, которые были добавлены к делу".

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"Об этом свидетельствует и ходатайство, в котором непосредственно написано, описано, что это Дмитрий Вовк якобы вступил в сговор с политическими фигурами в государстве, это Дмитрий Вовк вступил в сговор с ДТЭК. А именно тот факт, что 2,5 года НАБУ не могло получать судебно-экономическую экспертизу, а тут вдруг, когда СБУ возглавил ближайший человек из окружения президента, господин Баканов, у нас появляется экспертиза по делу, и дело срочно передается в суд, - свидетельствует о том, я думаю, что дело все же имеет политический уклон и политически мотивированно", - считает адвокат.

Одинец отметила, что просит суд отказать в удовлетворении ходатайства прокуроров и не избирать меру пресечения Вовку. "Поскольку он, по нашему мнению, не является подозреваемым по делу, поскольку ему не были вручены уведомления о подозрении. А также он не находится в международном розыске, что мы можем легко проверить на сайте Интерпола... А также он не находится в украинском розыске. А в другом случае, согласно действующему УПК, дело может рассматриваться только в случае, если лицо находится в международном розыске. То есть, это лишает суд возможности рассматривать дело в его отсутствие", - сказала Одинец.

В то же время, сам Вовк на своей странице в Facebook написал о том, почему он "именно сегодня не в Украине". Он пояснил, что не верит в независимость украинской судебной системы и предпочитает "находиться в стране, где закон и право - не пустой звук".

Как сообщал УНИАН, 8 августа детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении шести лицам, причастным к внедрению так называемой формулы "Роттердам+", в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии нанесен ущерб на сумму 18,87 млрд грн.

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По данным НАБУ, речь идет об экс-гпредседателе НКРЭКУ, действующем директоре ГП "Оператор рынка" (который на момент введения "Роттердам+" был членом НКРЭКУ), начальнике отдела НКРЭКУ, руководителе управления НКРЭКУ, заместителе коммерческого директора одной из частных компаний группы - ключевого оператора рынка теплогенерации Украины, директоре департамента одной из компаний указанной группы.

Действия всех шести человек квалифицированы по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением), а представителям частных компаний инкриминируют пособничество.

По словам руководителя САП Назара Холодницкого, другие фигуранты дела не задержаны в связи стем, что они находятся за пределами Украины. "В отношении них начат нормальный уголовный процесс. То есть им объявлено, оставлено подозрения, их вызвали к детективам (НАБУ) ... В случае их неявки уже будут приниматься меры для их розыска", - добавил руководитель САП.

14 августа суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 10 млн грн с возложением определенных процессуальных обязанностей советнику директора "ДТЭК Востокэнерго" Борису Лесовому, залог уже внесен.

Еще одному фигуранту, гендиректору "ДТЭК Сети" Ивану Гелюху избрана мера пресечения в виде залога в 9,5 млн грн с обязанностью являться к следователю и сообщать об изменении места своего пребывания.