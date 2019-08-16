Дело Роттердам+: ДТЭК внес 10 миллионов гривень залога за своего второго сотрудника
Соломенский районный суд города Киева по итогам судебного заседания избрал меру пресечения второму сотруднику ДТЭК, подозреваемому Национальным антикоррупционным бюро в деле о формуле "Роттердам+".
Читайте такжеПодозреваемому по делу "Роттердам+" назначили сумму залога в 25 раз меньше, чем просила САП
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.
"Суд отклонил ходатайство НАБУ о мере пресечения в виде содержания под стражей второму из сотрудников ДТЭК, которому объявлены подозрения по делу Национального антикоррупционного бюро. По итогам судебного заседания мерой пресечения назначен залог в сумме 9,6 миллиона гривень", - сказано в сообщении.
В компании напомнили, что ранее, 14 августа 2019 года, суд избрал аналогичный вид меры пресечения первому сотруднику компании.
"Последовательная позиция суда свидетельствует, что объявленные НАБУ сотрудникам ДТЭК подозрения необоснованны, а материалы досудебного расследования не подтверждают тех резонансных заявлений, которые публично делают представители бюро", - сказано в сообщении.
Как сообщал УНИАН, 8 августа детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении шести лицам, причастным к внедрению так называемой формулы "Роттердам+", в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии нанесены убытки на сумму 18,87 млрд грн.
По данным НАБУ, речь идет об экс-главе Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), о действующем директоре ГП "Оператор рынка" (который на момент введения "Роттердам+" был членом НКРЭКУ), начальнике отдела НКРЭКУ, руководителе управления НКРЭКУ, заместителе коммерческого директора одной из частных компаний группы - ключевого оператора рынка теплогенерации Украины, директоре департамента одной из компаний указанной группы.
Действия всех шести человек квалифицированы по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины ("злоупотребление служебным положением"), а представителям частных компаний инкриминируют пособничество.
Справка УНИАН. В 2017 году НАБУ начало уголовное производство, в рамках которого подозреваются глава и члены предыдущего состава НКРЭКУ, которые, действуя в интересах генерирующих компаний - операторов теплоэлектростанций, при формировании оптовой рыночной цены необоснованно включили в нее формулу, которая завышает стоимость энергетического угля в тарифах на электроэнергию (формула "Роттердам+").
В НАБУ установили, что такие действия НКРЭКУ привели к тому, что генерирующие компании - операторы ТЭС получили сверхприбыли, а потребители электроэнергии получили безосновательные убытки.
При этом в документах бюро непосредственно упоминается формула "Роттердам+", которая привела к экономически необоснованному повышению цен на электроэнергию, которую покупало у генерирующих компаний госпредприятие "Энергорынок".