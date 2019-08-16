Дело Роттердам+: ДТЭК внес 10 миллионов гривень залога за своего второго сотрудника

Ранее, 14 августа 2019 года, суд избрал аналогичный вид меры пресечения первому сотруднику компании.

Соломенский районный суд города Киева по итогам судебного заседания избрал меру пресечения второму сотруднику ДТЭК, подозреваемому Национальным антикоррупционным бюро в деле о формуле "Роттердам+".

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Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

"Суд отклонил ходатайство НАБУ о мере пресечения в виде содержания под стражей второму из сотрудников ДТЭК, которому объявлены подозрения по делу Национального антикоррупционного бюро. По итогам судебного заседания мерой пресечения назначен залог в сумме 9,6 миллиона гривень", - сказано в сообщении.

В компании напомнили, что ранее, 14 августа 2019 года, суд избрал аналогичный вид меры пресечения первому сотруднику компании.

"Последовательная позиция суда свидетельствует, что объявленные НАБУ сотрудникам ДТЭК подозрения необоснованны, а материалы досудебного расследования не подтверждают тех резонансных заявлений, которые публично делают представители бюро", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 8 августа детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении шести лицам, причастным к внедрению так называемой формулы "Роттердам+", в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии нанесены убытки на сумму 18,87 млрд грн.

По данным НАБУ, речь идет об экс-главе Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), о действующем директоре ГП "Оператор рынка" (который на момент введения "Роттердам+" был членом НКРЭКУ), начальнике отдела НКРЭКУ, руководителе управления НКРЭКУ, заместителе коммерческого директора одной из частных компаний группы - ключевого оператора рынка теплогенерации Украины, директоре департамента одной из компаний указанной группы.

Действия всех шести человек квалифицированы по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины ("злоупотребление служебным положением"), а представителям частных компаний инкриминируют пособничество.

Справка УНИАН. В 2017 году НАБУ начало уголовное производство, в рамках которого подозреваются глава и члены предыдущего состава НКРЭКУ, которые, действуя в интересах генерирующих компаний - операторов теплоэлектростанций, при формировании оптовой рыночной цены необоснованно включили в нее формулу, которая завышает стоимость энергетического угля в тарифах на электроэнергию (формула "Роттердам+").

В НАБУ установили, что такие действия НКРЭКУ привели к тому, что генерирующие компании - операторы ТЭС получили сверхприбыли, а потребители электроэнергии получили безосновательные убытки.

При этом в документах бюро непосредственно упоминается формула "Роттердам+", которая привела к экономически необоснованному повышению цен на электроэнергию, которую покупало у генерирующих компаний госпредприятие "Энергорынок".