"Нафтогаз" уплатил в бюджет еще 8,2 миллиарда дивидендов

Таким образом, всего компания перечислила государству уже 12,3 миллиарда гривень, что составляет 90% от чистой прибыли компании за 2018 год.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" дополнительно уплатила в государственный бюджет Украины около 8,2 миллиарда гривень дивидендов за 2018 год, сообщила пресс-служба компании.

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Отмечается, что таким образом, всего компания перечислила государству уже 12,3 миллиарда гривень, что составляет 90% от чистой прибыли компании за 2018 год.

В компании напомнили, что в конце июня компания уже перечислила в госбюджет 4,1 млрд грн дивидендов, что составляет 30% от чистой прибыли за 2018 год и соответствует требованиям закона "Об управлении объектами государственной собственности".

Как сообщал УНИАН, "Нафтогаз Украины" в 2018 году получил 11,6 миллиарда гривень чистой прибыли, что в 3,3 раза меньше показателя за 2017 год.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через сеть АЗС.