Коллегия Госатомрегулирования продлила срок эксплуатации энергоблока №1 Хмельницкой АЭС на 10 лет

На энергоблоке №1 проведены мероприятия по повышению безопасности эксплуатации энергоблока, включая "постфукусимские" мероприятия.

Коллегия Государственной инспекции ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ) утвердила заключение государственной экспертизы по ядерной и радиационной безопасности Отчета по периодической переоценке безопасности энергоблока №1 Хмельницкой АЭС и установила дату следующей периодической переоценки безопасности этого энергоблока - 13 декабря 2028 года. Соответствующее решение было принято 18 июля на заседании Коллегии ГИЯРУ, которое проходило под председательством главы Госатомрегулирования Григория Плачкова и при участии президента НАЭК "Энергоатом" Юрия Недашковского.

Выступая на Коллегии, генеральный директор ХАЭС Николай Панащенко ознакомил членов Коллегии с мероприятиями по подготовке первого энергоблока к продлению эксплуатации. "На энергоблоке №1 выполнена квалификация оборудования на жесткие условия эксплуатации и сейсмические воздействия. Внедрены меры по повышению безопасности эксплуатации энергоблока, включая "постфукусимськие" мероприятия. Выполнены мероприятия по устранению отклонений от требований норм и правил по ядерной и радиационной безопасности", - отметил, в частности, Николай Панащенко.

Начальник отделения анализа прочности и надежности ядерных установок Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности (ГНТЦ ЯРБ) Олег Зеленый доложил Коллегии ГИЯРУ о результатах государственной экспертизы по ядерной и радиационной безопасности Отчета по периодической переоценке безопасности (ОППБ) энергоблока №1 Хмельницкой АЭС. Он отметил, что по результатам экспертизы материалов ОППБ не обнаружены факторы, которые указали бы на невозможность продления срока эксплуатации энергоблока №1 ХАЭС.

Заместитель директора Департамента по вопросам безопасности ядерных установок - начальник отдела лицензирования действующих ядерных установок, государственный инспектор ГИЯРУ Валерий Бугай сообщил членам Коллегии, что в мае текущего года на энергоблоке №1 ХАЭС было проведено комплексное инспекционное обследование с привлечением специалистов Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины, Министерства внутренних дел Украины, Хмельницкой облгосадминистрации и ГНТЦ ЯРБ.

Решением, которое было принято членами Коллегии, Департаменту по вопросам безопасности ядерных установок ГИЯРУ поручено обеспечить переоформление лицензии на право осуществления деятельности на этапе жизненного цикла "эксплуатация ядерной установки "Хмельницкая АЭС".

Справка. Проектный срок эксплуатации энергоблока №1 ХАЭС закончился 13 декабря 2018 года. Для проведения комплекса работ по продлению срока эксплуатации энергоблок был выведен в планово-предупредительный ремонт (ППР). Продление срока эксплуатации энергоблоков АЭС, при условии подтверждения уровня их безопасности регулирующим органом, является признанной в мире практикой и позволяет сохранить существующий уровень энергогенерации в Украине. По данным МАГАТЭ из 449 атомных энергоблоков, которые эксплуатируются в мире, 267 энергоблоков работают более 30 лет. Опыт продления сроков эксплуатации трех энергоблоков Ривненской АЭС, двух Южно-Украинской АЭС и четырех энергоблоков Запорожской АЭС подтверждает тот факт, что реакторы украинских АЭС имеют для этого достаточный запас прочности.