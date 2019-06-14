Импортный газ для Украины стал дешевле

Средняя цена импортного газа в Украине в мае снизилась на 7,9% - до 215 долл. за 1 тыс. куб. м.

Средняя цена импортного природного газа в Украине в мае 2019 года составила 215,19 долл. за 1 тыс. куб. м, что на 7,9% меньше, чем в апреле 2018 года, сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.

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«Государственная фискальная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 31 мая 2019 года, которая составляет 5681,54 грн, или 215,19 долл., за 1 тыс. куб. м», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в апреле текущего года в Украине средняя цена импортного газа составляла 233,5 долл. за 1 тыс. куб. м.