Импортный газ для Украины подешевел сразу на 10%

В феврале средняя цена импортного газа составляла 291 доллар за 1 тысячу кубов.

Средняя цена импортного природного газа в марте 2019 года составила 263,13 доллара за 1 тысячу кубометров, что на 10% меньше, чем в феврале 2018 года.

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Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.

"Государственная фискальная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 31 марта 2019 года, которая составляет 7 005,48 гривни, или 263,13 доллара, за 1 тысячу кубометров", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в феврале текущего года средняя цена импортного газа составляла 291 доллар за 1 тысячу кубометров.