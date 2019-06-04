Сегодня Рада рассмотрит законопроект о переносе запуска рынка электроэнергии

Нардепы предлагают перенести запуск энергорынка на 9 месяцев.

Сегодня Верховная Рада украины рассмотрит законопроекты о переносе срока запуска нового рынка электроэнергии. В частности, в парламент был внесен проект закона №10318-1, поданный нардепами Юрием Чижмарем и Алексеем Рябчиним.

Законопроект предлагает отсрочить новый рынок э/э на 9 месяцев, пишет nbn.ua.

Напомним, ранее перенос запуска нового рынка э/э официально поддержали Евросоюз, ЕБРР, Всемирный банк, Европейский инвестиционный банк, Украинская ассоциация возобновляемой энергии и ряд авторитетных экспертов.

Кроме того, идею переноса внедрения этой реформы одобрили в КГГА, в том числе заммэра Киева Петр Пантелеев. Позицию о переносе на более долгий срок поддерживают и водоканалы. И парламентарии, и эксперты, и представители коммунального сектора страны считают, что альтернативный законопроект о переносе рынка э/э только на три месяца несет ряд рисков. В октябре в Украине стартует новый отопительный сезон и реформа рынка э/э снова столкнется с проблемами цен, тарифов и субсидий. Поэтому логичнее было бы отсрочить проведение реформы на более долгий срок, как, собственно, и предлагается в законопроекте №10318-1.

Зато против переноса активно выступают ДТЭК Рината Ахметова (которые фактически являются компаниями-монополистами) и отдельные чиновники.

Одновременно, как написал у себя в Facebook соавтор законопроекта №10318-1 Юрий Чижмарь, закон о введении нового рынка э/э «бесспорно прогрессивный и учитывает европейские стандарты функционирования энергетического рынка, но через «высокопроФФессиональности» правительства Гройсмана за год не было обеспечено всех подготовительных мероприятий для внедрения рынка электроэнергии, и это может спровоцировать коррупцию и неконтролируемый рост тарифов для населения».

«Надеюсь, что у энергетического парламентского лобби хватит ума не только считать свои доходы, но и расходы населения», - отметил парламентарий.

Напомним, ранее в Министерстве энергетики и угольной промышленности также советовали перенести запуск нового энергорынка.

Также стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский поддерживает перенос запуска рынка э/э на более поздний срок, а СБУ в свою очередь уже выразило предостережение об угрозе для нацбезопасности в случае запуска энергорынка с 1 июля.

Как известно, ранее ЕС рекомендовал отложить запуск открытого оптового рынка электроэнергии в Украине с учетом того, что подготовка к его реализации пока не закончена.

«Представительство Европейского Союза и Представительство Европейского Инвестиционного Банка в Украине рекомендуют отложить введение нового рынка электрической энергии на ограниченный период времени из-за того, что важные регуляторные нормы и IT системы еще не готовы», - говорится в заявлении ЕС.

В документе также отмечается, что запуск нового рынка с 1 июля может привести к его неправильному функционированию, а значит быть контрпродуктивным относительно интересов украинских потребителей и участников рынка.