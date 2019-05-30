В Украине могут разрешить сертификацию оператора ГТС с отсрочкой

Согласно проекту постановления, решение вступит в силу после выполнения оператором обязательных дополнительных условий.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила к общественному обсуждению изменения в порядок сертификации оператора газотранспортной системы (ГТС), позволяющие принять решение о сертификации оператора с отсрочкой вступления в силу соответствующего документа до момента выполнения оператором обязательных дополнительных условий.

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Об этом сообщается на сайте НКРЭКУ.

"Проектом постановления предлагается дополнить Порядок осуществления процедуры сертификации оператора газотранспортной системы новым разделом, который предусматривает, что если в силу объективных причин оператору газотранспортной системы требуется дополнительное время для обеспечения соответствия требованиям об отделении и независимости оператора газотранспортной системы, предусмотренных Законом для выбранной модели отделения, НКРЭКУ может принять решение о сертификации со вступлением в силу после выполнения оператором газотранспортной системы дополнительных условий, обязательных для исполнения", - сказано в сообщении.

Кроме того, проектом постановления предусматриваются действия НКРЭКУ при невыполнении оператором газотранспортной системы дополнительных условий, обязательных для исполнения, а также некоторые редакционные правки к Порядку.

Справка УНИАН. В 2016 году Кабмин принял решение о создании новой компании - оператора ГТС - акционерного общества "Магистральные газопроводы Украины". В то же время менеджмент национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" создал в структуре действующей госкомпании "Укртрансгаз" новый филиал - "Оператор ГТС Украины".

Отделение ГТС в новое юрлицо и привлечение европейского партнера к ее управлению необходимы для того, чтобы европейские компании смогли в будущем покупать газ на восточной границе Украины, а затем транзитом передавать его на европейский рынок, сохранив объемы транзита после завершения действующего контракта с "Газпромом".

Новый оператор газотранспортной системы должен получить сертификацию, подав заявку в НКРЭКУ и Секретариат Энергетического сообщества.