Кабмин утвердил отделение ГТС от "Нафтогаза"

Ранее исполнительный директор "Нафтогаза" заявил, что предложенная правительством модель анбандлинга может привести к проигрышу Украины российскому "Газпрому" в новом Стокгольмском арбитраже.

Кабинет министров Украины утвердил решение об отделении газотранспортной системы Украины по модели OU (Ownership unbundling), сообщила пресс-служба госкомпании "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ).

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"Мы приветствуем сегодняшнее решение правительства принять изменения в постановление КМУ №496 по реализации модели "анбандлинга", предложенной на заседании Координационного Совета 16 мая 2019 года. Модель базируется на принципе собственности (OU), предусматривает подачу заявки на сертификацию, подписание транзитного соглашения и получение имущества, необходимого для осуществления транспортировки газа компанией ОАО "МГУ", - сказано в сообщении.

Отмечается, что такая модель не требует дополнительных законодательных изменений, например, принятия закона о концессии, как это было бы необходимо для имплементации модели ISO (Independent System Operator).

"Долгожданное решение дает возможность действительно начать выполнение внешних обязательств Украины перед ЕС и, что главное, обязательств по созданию свободного рынка природного газа перед конечными потребителями, промышленностью и участниками рынка", - отметили в пресс-службе.

Сообщается, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил разработать детальный план действий, а также скоординировать действия с Европейской комиссией, секретариатом Энергетического сообщества, Всемирным банком и другими международными партнерами.

Отмечается, что успешная реализация постановления и проекта "анбандлинга" в целом зависит от тесного сотрудничества с НАК "Нафтогаз Украины" для создания независимого Оператора ГТС до 1 января 2020 года.

Как сообщал УНИАН, в середине мая исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что предложенная правительством модель анбандлинга может привести к проигрышу Украины российскому "Газпрому" в новом Стокгольмском арбитраже, что вынудит НАК возвращать российской газовой компании 3 млрд долл.

Справка УНИАН. В 2016 году Кабмин принял решение о создании новой компании - оператора ГТС - акционерного общества "Магистральные газопроводы Украины". В то же время менеджмент национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" создал в структуре действующей госкомпании "Укртрансгаз" новый филиал - "Оператор ГТС Украины".

Отделение ГТС в новое юрлицо и привлечение европейского партнера к ее управлению необходимы для того, чтобы европейские компании смогли в будущем покупать газ на восточной границе Украины, а затем транзитом передавать его на европейский рынок, таким образом сохранив объемы транзита после завершения действующего контракта с "Газпромом".

В начале 2019 года "Нафтогаз" создал новую компанию - "Оператор газотранспортной системы Украины", 100% владельцем которой является АО "Укртрансгаз", в рамках реализации очередного этапа по отделению оператора ГТС и привлечению европейского партнера к ее управлению.