Президент Чехии считает российский "Северный поток-2" выгодным для его страны

Земан заявил, что не понимает, почему Соединенные Штаты должен беспокоить "Северный поток-2".

Президент Чехии Милош Земан заявил, что газопровод "Северный поток-2" соответствует экономическим интересам Чехии, и раскритиковал США за вмешательство в реализацию проекта.

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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Lidovky.

Земан заявил, что не понимает, почему Соединенные Штаты должен беспокоить "Северный поток-2". Так он отреагировал на будущее принятие в США закона, который предусматривает санкции против компаний и лиц, участвующих в строительстве газопровода.

"Я не вижу причин, почему "старший брат" за океаном должен говорить, должен ли газопровод служить своей цели", – сказал Земан. По его словам, Германия и Россия договорились о проекте, а другим нечего комментировать.

Он также отметил, что Чехия бедна на энергетическое сырье и вынуждена импортировать газ.

"У нас есть два варианта - либо импортировать сжиженный природный газ из-за границы, либо импортировать его с другой стороны земного шара в несжиженном виде. Проблема в том, что сжиженный газ минимум на 30% дороже... Разница в цене слишком велика, чтобы ее игнорировать", - сказал Земан.

Напомним, министр энергетики США Рик Перри ранее анонсировал принятие законопроекта о санкциях против компаний-участниц проекта "Северный поток-2" в "не слишком отдаленном будущем".

Против проекта газопровода "Северный поток-2" выступают США, несколько стран Восточной Европы, Скандинавии и Балтики. Они опасаются, что газопровод увеличит зависимость Европейского Союза от российского газа.