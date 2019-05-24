На Приднепровской ТЭС запустят электрофильтры – общественники празднуют победу

На Приднепровской ТЭС к концу 2019 года заработают электрофильтры. Общественные активисты добились их установки после принятия нового закона, а также 10 лет переговоров.

Как рассказала OBOZREVATEL активистка Татьяна Лампика, в Днепре с проблемой низкой экологичности ТЭС боролись давно. Еще 10 лет назад юристы организации "Экология-Право-Человек", а также местные жители, сформулировали главное требование к руководству – установить электрические фильтры.

“Существенные изменения начались с 2014 года. Местная администрация и правление ТЭС подписали меморандум, начался диалог. В этом процессе принимало участие много людей, это и рядовые чиновники, депутаты, активисты, бизнесмены. Но все же самый ощутимый шаг был сделан в начале 2018 года, когда вступил в действие закон об оценке воздействия на окружающую среду”, – пояснила Татьяна.

Благодаря этому нововведению у активистов появилась возможность вносить свои требования и замечания, прямо передавать их руководству любого предприятия. В этом случае общественники добились у Приднепровской ТЭС установки электрических фильтров. Процесс уже запущен и к концу 2019 году механизм заработает на 100%.

“Сейчас все упирается в технологический процесс. Они запустили сначала пуско-накладку, на 50 % открыли все мощности. Второй этап – на 75%, третий – на 100 % к концу 2019 года. Затем технологи предприятия смогут все данные с датчиков, замеряющих уровень пыли, передать на проверку в Метрологическую службу”, – пояснила Лампика, а также подчеркнула: “после этого мы сможем полноценно следить за работой ТЭС, понимать, есть ли где-то нарушения, или нет”.

В четверг, 23 мая Татьяну Лампику и других активистов впервые впустили на территорию электростанции, где они ознакомились с ходом установки тех самых фильтров.

“Люди, каждый из нас может влиять и для этого принимайте участие в процедурах оценки воздействия на окружающую среду, в общественных слушаниях. Мы написали 11 замечаний и 10 из них были учтены!”, – восторженно рассказала об итогах встречи активистка в своем Facebook.