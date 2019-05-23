Кабмин изменил состав набсовета «Нафтогаза»

Правительство ввело в состав набсовета «Нафтогаза» Ван дер Хейдена и Марьевича.

Кабинет министров ввел в состав наблюдательного совета акционерного общества «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» Людо Ван дер Хейдена и Константина Марьевича.

Читайте такжеКабмин утвердил отделение ГТС от "Нафтогаза"

Текст соответствующего распоряжения правительства, принятого на вчерашнем заседании, размещен на Правительственном портале.

«Выбрать членами наблюдательного совета акционерного общества «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» Людо Ван дер Хейдена в качестве независимого члена и Марьевича Константина как представителя государства», - сказано в тексте распоряжения.

Также Кабмин уполномочил первого вице-премьер-министра Украины – министра экономического развития и торговли Степана Кубива подписать гражданско-правовые договоры с указанными членами набсовета «Нафтогаза».

Распоряжение вступает в силу с 27 мая 2019 года.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через сеть АЗС.