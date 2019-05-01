В Ривне из-за долгов отключили централизованное горячее водоснабжение

Возобновление горячего водоснабжения обещают в случае положительной динамики уплаты за услуги.

В Ровно из-за долгов населения с 1 мая прекратили централизованное горячее водоснабжение.

Об этом сообщили в пресс-службе ООО "Ривнетеплоэнерго". Отмечается, что отключение горячей воды в частности связано с повышением "Нафтогазом" цены на газ.

"Учитывая ухудшение экономической ситуации на предприятии из-за ваших долгов за потребленные услуги, а также из-за неожиданного поднятия цены на газ со стороны НАК "Нафтогаз" на 15% для теплоснабжающих предприятий с 1 мая, с сегодняшнего дня, после многочисленных предупреждений, централизованное горячее водоснабжение в городе приостановлено", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что исключение составляют потребители, которые получают горячую воду от котельных на твердом топливе, поскольку это единственная теперь возможность продолжать подогрев воды в межотопительный период.

"Возобновление горячего водоснабжения всего города будет восстановлено при положительной динамике уплаты за полученные услуги, а также после перевода необходимого количества котельных на твердое топливо", - добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в Украине с 1 мая вступают в силу основные пункты принятого еще в конце 2017 года закона о ЖКХ. Все, начиная с 20 мая, кто не успеет оплатить коммуналку, будут получать пеню - 0,01% от суммы долга за каждый день просрочки.