В Украине с 1 мая за коммунальные долги будут начислять пеню

Если в платежке за коммуналку у вас 1000 гривень, то за месяц просрочки вы получите символическую, по сравнению с европейскими штрафами, пеню - 3 гривни.

В Украине с 1 мая вступают в силу основные пункты принятого еще в конце 2017 года закона о ЖКХ. Все, начиная с 20 мая, кто не успеет заплатить за коммуналку, будут получать пеню - 0,01% от суммы долга за каждый день просрочки.

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Как пишет ТСН, в новом законе о ЖКХ четко прописаны правила игры. И их надо знать. Потому что с 1 мая украинцы могут столкнуться с такими новациями, как пеня, штрафы, проверки и даже отключение.

Если в вашем доме есть ОСМД или управляющий, играть по правилам легче. Договор с поставщиком услуг от имени всех жильцов заключает он. Или же вместе с соседями вы выбираете компанию и подписываете коллективный договор. И в этих отношениях появляется четкое разделение на "наше" и "не наше".

Трубы в доме – ваша ответственность. За дырки и латание этих труб платите вы. За все, что вытечет из них по дороге до вашей квартиры, тоже. А вот коммуникации, проложенные к дому, обслуживают коммунальщики за свой счет.

С индивидуальным потребителем все иначе. Каждый владелец квартиры отдельно заключает договор с водо-газо-електропоставщиком. И если вы с соседями договоритесь: за все трубы до крана в вашей квартире будет отвечать поставщик. И здесь есть несколько неприятных сюрпризов.

Должники, пеняйте на себя, говорит закон. Все, кто, начиная с 20 мая, не успеет заплатить за коммуналку, будут получать пеню 0,01% от суммы долга за каждый день просрочки.

То есть, если в платежке за коммуналку у вас 1000 гривень, то за месяц просрочки вы получите символическую, по сравнению с европейскими штрафами, пеню - 3 гривни.

Но учитывая, что долг украинцев за коммуналку по состоянию на февраль – 69 миллиардов гривень, можно себе представить, как эта сумма увеличится, если с каждого еще по несколько гривень собрать.

Избежать пени можно, если докажете, что зарплату задерживают или государство несвоевременно выдало субсидию.

Вам знакома ситуация, когда несколько семей в доме злостно не платят за коммуналку месяцами, а то и годами? Все, что им грозило, это иск в суд, куда они конечно могли и не прийти. Эта практика и сейчас остается.

Но есть еще кое-что радикальнее. Должникам будут присылать письмо-предупреждение, на который вы в течение 30 дней должны как-то отреагировать: погасить долг или заключить договор о реструктуризации. Если проигнорируете – вас отключат от воды и отопления. Не до конца понятен лишь механизм, как будут отключать: поквартирно или будет страдать весь дом. Не имеют права прекращать только подачу газа и электричества.

А еще однажды к вам может прийти проверяющий, сверить квартирный или общедомовой счетчик. Если не впустите – опять могут отключить.

В то же время, на поставщика можно и даже нужно жаловаться, если он нарушает условия договора. Например, вас не могут отключить от чего-либо безосновательно. За это – штраф. Или расторжение договора. Правда, надо предупредить об этом за 2 месяца.

Так же вы можете не платить за непредоставленные или некачественные услуги. Есть разработанная Кабмином форма акта-претензии, которую вы заполняете, и она является основанием для проверок. Если комиссия подтвердит, что, например, горячая вода в вашем кране совсем не горячая, то платить вы будете меньше, чем по тарифу. То же с отоплением. За холодные батареи платить не стоит.

Что касается абонплаты, то это та угроза, если вы заключили индивидуальный договор с поставщиком услуг. Каждый поставщик будет взимать с вас, цитирую: "плату за абонентское обслуживание".

Это такая себе компенсация за поверки счетчиков, обслуживание распределительных узлов и этот список длинный. Формула запутанная. Максимальный рубеж этой платы установили в Кабмине - от 13 гривень за вывоз мусора до 27,38 грн за поставки воды в месяц.