Украина начала экспорт газа в Венгрию

В конце января 2019 года компания бизнесмена Сергея Тигипко "ТАС Энергия Страны" осуществила тестовые поставки газа в Европу, в направлении Словакии.

Украина начала экспорт газа в направлении Венгрии, сообщил на своей странице в Facebook глава правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

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"Укртрансгаз" открыл экспорт газа из Украины в направлении Венгрии", - написал он.

Как сообщалось, в конце января 2019 года компания бизнесмена Сергея Тигипко "ТАС Энергия Страны" осуществила тестовые поставки газа в Европу, в направлении Словакии.

Как сообщал УНИАН, средняя цена импортного природного газа в марте 2019 года составила 263,13 долл. за 1 тыс. куб. м, что на 10% меньше, чем в феврале 2018 года.