Возможная победа Зеленского не повлияет на энергорынки Украины - эксперт

По мнению сотрудника Национального института стратегических исследований Геннадия Рябцева, основные изменения будут зависеть от результатов парламентских выборов и нового состава Кабинета министров.

Энергетическим рынкам Украины в ближайший год не стоит ожидать кардинальных изменений в случае избрания президентом страны лидера первого тура выборов Владимира Зеленского, поскольку многое будет зависеть от состава новой Верховной Рады после выборов в октябре 2019 года и нового правительства.

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Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев.

"Во внутренней энергетической политике Украины с избранием нового президента пока ничего не изменится, поскольку у нас все-таки парламентско-президентская республика, и все изменения возможны только в случае существенного изменения состава парламента. И это произойдет не ранее, чем в 2020 году", - сказал он.

По словам эксперта, после избрания в Украине нового парламента должна быть сформирована коалиция, которая и будет избирать правительство, после чего новому составу нужно время для того, чтобы войти в курс дела.

"Поэтому серьезных изменений в энергетической политике в ближайший год ожидать не стоит. Что будет дальше - будет зависеть от того, как изменится состав Верховной Рады", - пояснил Рябцев.

По мнению эксперта, избрание нового главы государства также не скажется на положении дел Украины на энергетических рынках в целом.

"На энергетические рынки в глобальном понимании смена президента нашей страны никак не может повлиять, поскольку Украина не является субъектом геополитики. Она является объектом геополитики, поэтому ответ на вопрос, кто станет президентом - никак не повлияет на решение прекратить или продолжать строить "Северный поток-2", - сказал он.

Говоря о влиянии смены президента на экономику Украины в целом, Рябцев отметил, что революционных изменений ожидать не следует, поскольку все будет зависеть от конфигураций состава правительства. Кроме того, добавил эксперт, президент не имеет формального отношения к формированию экономической политики государства.

При этом эксперт высказал опасения, что до перевыборов в Верховную Раду Зеленский не будет иметь большинства в парламенте, что будет сдерживать проведение нужных стране законов.

Как сообщал УНИАН, по результатам обработки Центризбиркомом 100% протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на выборах президента Украины в первом туре лидирует шоумен Владимир Зеленский, которого поддержали 30,24% избирателей. За действующего главу государства Петра Порошенко проголосовали 15,95%.

Во второй тур голосования вышли Зеленский и Порошенко.