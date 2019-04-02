"Нафтогаз" недополучит почти 800 миллионов из-за продления льгот для тепловиков

По информации компании, практика принудительного кредитования группой "Нафтогаз" предприятий ТКЭ по решению правительства ведет к ухудшению финансового состояния компании.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" ощутит дополнительную финансовую нагрузку из-за недополучения более 787 миллионов гривень в результате продления Кабинетом Министров Украины действия льготных требований к теплопоставляющим предприятиям в части расчетов с нацкомпанией до 1 мая текущего года.

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Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

"Согласно расчетам специалистов "Нафтогаза", в результате введения в действие постановления (Кабмина – УНИАН) №263, дополнительная финансовая нагрузка на компанию из-за недополучения средств составит более 787 миллионов гривень", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что такое положение дел уменьшает возможности компании по инвестированию в добычу газа, вследствие чего государство недополучит миллионы кубометров газа собственной добычи.

"Практика принудительного кредитования группой "Нафтогаз" предприятий ТКЭ по решению правительства ведет к ухудшению финансового состояния компании, снижению платежной дисциплины участников рынка и созданию благоприятных условий для краж газа", - сообщает пресс-служба.

По информации нацкомпании, на сегодня задолженность тепловиков перед "Нафтогазом" составляет 40,5 миллиарда гривень, инвестирование этой суммы в развитие добычи газа позволило бы существенно увеличить объемы добычи.

Как сообщал УНИАН, 27 марта Кабинет министров продлил до 1 мая срок действия нормы, согласно которой для продолжения поставок газа по договорам, заключенным с НАК "Нафтогаз Украины", теплогенерирующие компании должны иметь уровень расчетов за потребленный ресурс не ниже 78%, а для теплоэлектроцентралей, управляемых Фондом госимущества, не ниже 60%.