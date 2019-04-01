"Укринтерэнерго" не выполнило постановление Кабмина, жители Донбасса уже завтра рискуют остаться без воды – Марунич

По состоянию на 31 марта, 1 300 предприятий так и не нашли себе нового поставщика и по закону должны быть обесточены.

Cопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич сообщил, что компания "Укринтерэнерго" отключит от электроэнергии Коммунальное предприятие (КП) "Вода Донбасса" 1 апреля.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook .

"По состоянию на 31 марта, 1 300 предприятий так и не нашли себе нового поставщика и по закону должны быть обесточены. Правительство делало попытки разрешить проблемную ситуацию. Постановлением КМУ от 27 марта №200-р "Укринтерэнерго" было рекомендовано подписать договоры о поставках электроэнергии по свободным ценам со всеми потребителями, поставки которым осуществлялись с 1 января 2019 поставщиком "последней надежды", при условии отсутствия у них договоров с другими поставщиками. Однако "Укринтерэнерго" не сделало этого и не отозвало заявку на отключение шахт и водоканалов Донецкой области. В результате будет обесточено КП "Вода Донбасса", а 5 млн граждан страны останутся без воды", - отметил он.

Напомним, Кабинет Министров Украины в декабре 2018 года назначил Государственное предприятие (ГП) "Укринтерэнерго" поставщиком "последней надежды" на всей территории Украины. Согласно закону "О рынке электроэнергии", 31 марта 2019 года ГП "Укринтерэнерго" завершает поставку электроэнергии потребителям, которые присоединились к договору о поставке электроэнергии поставщиком "последней надежды" 1 января 2019 года. "Укринтерэнерго" в марте направило всем письма об окончании договоров на поставку электроэнергии. Согласно требованиям законодательства операторы системы распределения не могут поставлять электроэнергию потребителям, у которых нет поставщика и обязаны их отключить.

Как ранее сообщалось, для решения этой проблемы Кабинет Министров Украины издал постановление от 27 марта 2019 года №200-р и рекомендовал "Укринтерэнерго" заключить договоры о поставках электрической энергии по свободным ценам со всеми потребителями, поставки которым осуществлялось с 1 января 2019 поставщиком "последней надежды", при условии отсутствия у указанных потребителей заключенных с 1 апреля 2019 договоров поставки электроэнергии с другим электропоставщиками.