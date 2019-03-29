Сверхначисления в платежках: еще четыре облгаза Фирташа оштрафовали на 3,4 миллиона

Своим решением НКРЭКУ обязала «Запорожгаз», «Черновцыгаз», «Львовгаз» и «Черниговгаз» сделать перерасчет дополнительных начислений потребителям.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, (НКРЭКУ) по результатам проведенных проверок наложила штраф за невыполнение решения регулятора о запрете доначислений в платежках за газ на еще четырех операторов газораспределительных сетей (ГРС) на общую сумму 3,4 млн грн.

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Такое решение регулятор принял на заседании сегодня.

Решение коснулось компаний «Запорожгаз», «Черновцыгаз», «Львовгаз» и «Черниговгаз», принадлежащих бизнесмену Дмитрию Фирташу, при этом штрафные санкции для каждого оператора ГРС составили 850 тыс. грн, что является максимальной суммой финансового наказания в данном случае.

Регулятор наложил штраф за нарушение лицензионных условий и невыполнение решений НКРЭКУ о запрете доначислений, а также обязал провести перерасчеты по тем конкретным потребителям, по которым проводилась проверка, до 18 апреля 2019 года.

Кроме того, Нацкомиссия своим решением обязала сделать перерасчет дополнительных начислений за весь период, начиная с октября 2018 года, по всем потребителям, по которым осуществлялись такие доначисления.

Согласно решению, регулятор направит обращение в Антимонопольный комитет Украины для проведения расследования о злоупотреблении монопольным положением указанными компаниями.

Как сообщал УНИАН, в результате проведенных проверок НКРЭКУ наложила штраф за невыполнение решения регулятора о запрете доначислений в платежках за газ уже на семь операторов газораспределительных сетей на общую сумму почти 6 млн грн.

В марте НКРЭКУ начала проверки восьми операторов газораспределительных систем в Украине по факту выставления ими завышенных сумм в платежках за газ для населения в конце прошлого года.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в феврале этого года получила разрешение от Государственной регуляторной службы Украины на проведение внеплановых проверок 20 операторов газораспределительных систем на предмет доначисления в платежках потребителей.