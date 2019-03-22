Украина в январе импортировала газа на $57 миллионов

Наибольшие объемы газа в Украину поставили зарегистрированные в Швейцарии компании.

Украина в январе 2019 года импортировала 188,3 млн куб. м природного газа на общую сумму 56,8 млн долл., сообщает Государственная служба статистики.

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Согласно сообщению, зарегистрированные в Швейцарии компании поставили в Украину 76,4 млн куб. м газа на 22,2 млн долл., компании из Польши – 36,5 млн куб. м на 10,6 млн долл., из Германии было поставлено 26,6 млн куб. м на 7,5 млн долл., из Австрии – 19,1 млн куб. м на 6,8 млн долл., из Люксембурга - 15,2 млн куб. м на 5,5 млн долл., из Венгрии – 14,5 млн куб. м на 4,2 млн долл.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2018 году импортировала 10,39 млрд куб. м природного газа на общую сумму 3,12 млрд долл.

В конце ноября 2015 года Украина отказалась от закупки природного газа у российского «Газпрома». В целом за 2015 год наша страна удвоила импорт природного газа из Европы по сравнению с 2014 годом - до 10,3 млрд куб. м, при этом сократив в 2,3 раза закупку углеводородов из Российской Федерации.

В 2016 году Украина импортировала 11,1 млрд куб. м газа только из ЕС, в 2017 году – 13,9 млрд куб. м. Общая стоимость импортного газа в 2017 году составила 3,228 млрд долл.