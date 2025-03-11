Названы самые популярные автомобили в мире в 2024 году (инфографика)

Новые модели электрических авто стремительно набирают популярность в мире.

Рейтинг самых продаваемых автомобилей в мире в 2024 году возглавила модель Tesla Model Y, которая опередила исторического мирового лидера Toyota Corolla. Соответствующие данные представлены на новой инфографике от аналитической компании Visual Capitalist.

Ранее портал Focus2Move сообщил, что Tesla Model Y может похвастаться 1,09 млн продаж за прошлый год.

Напомним, компактный электрический кроссовер (SUV) Tesla Model Y представили в марте 2019 года, а серийное производство начали в 2020-м. Автомобиль быстро завоевал популярность во всем мире.

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Отметим также, что в ТОП-10 попали сразу три модели Toyota. Мировая классика - Corolla - заняла второе место с 1,08 млн новых продаж. На третьем месте расположился автомобиль Toyota RAV4 с 1,02 млн продаж, а Toyota Camry оказалась на восьмом месте.

Среди китайских автомобилей наиболее популярным стал компактный кроссовер BYD Song (570 тыс). Замыкает десятку лидеров Volkswagen Tiguan с показателем в более 540 тыс продаж.

Украинский авторынок - последние новости

В феврале свою первую регистрацию в Украине прошли почти 3,3 тысячи подержанных легковых авто из США. Наиболее популярными в этом сегменте оказались Tesla Model Y и среднеразмерная модель Tesla Model 3.

Если говорить о новых авто, то наиболее популярной электрической моделью в Украине стал китайский автомобиль BYD Song Plus. Также в тройку лидеров попали Zeekr 7X и Volkswagen ID.4.

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