Шмыгаль отметил, что открытие рынка земли является важным шагом для защиты прав украинских фермеров.

В мире нет ни одной успешной страны, где действовал бы мораторий на рынок земли, и с 1 июля его не будет и в Украине.

Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Завтра стартует одна из важнейших и наиболее ожидаемых реформ за всю историю независимой Украины. Украинцы станут настоящими хозяевами своей земли, ведь смогут не просто ею владеть, но и свободно распоряжаться. Это то, что закреплено в Конституции, но фактически было невозможным из-за действия моратория. Нет ни одной успешной страны, где действовал бы мораторий на введение цивилизованного рынка земли. Завтра его не будет и в Украине", – сказал премьер.

Он выразил благодарность президенту Владимиру Зеленскому за программы, которые дали старт запуску рынка сельскохозяйственных земель в стране.

Шмыгаль также добавил, что открытие рынка земли является важным шагом для защиты прав украинских фермеров. Аграрии получат преимущественное право на приобретение участка, который арендуют.

Земельная реформа также предусматривает создание Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве.

"Кредит смогут получить даже малые фермеры, которые обрабатывают землю до 500 га, и которые не имеют кредитной истории", – подчеркнул Шмыгаль.

Кроме того, он добавил, что для покупки земли нужно будет официально показать свои средства. Все транзакции будут идти через банк, а все договоры будут проверяться нотариусами.

Запуск рынка земли в Украине

С 1 июля 2021 года в Украине запускается рынок сельскохозяйственных земель. На первом этапе покупать сельскохозяйственные земли смогут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров.

Министерство экономики оценивает стоимость гектара земли сразу после запуска рынка в 50-60 тыс. грн.

Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко опубликовал перечень документов, необходимых для продажи земли с 1 июля.

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Автор: Анна Нагорная