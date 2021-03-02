Средняя зарплата в сельском, лесном и рыбном хозяйстве в январе составляла 9564 гривни.

Средняя месячная зарплата по Украине в сельском, лесном и рыбном хозяйстве в январе 2021 года сократилась на 11,8% по сравнению с предыдущим месяцем - до 9564 гривни.

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Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

В частности, средняя зарплата в сельском хозяйстве в январе сократилась на 10,2% - до 9528 гривень.

Что этому предшествовало

По данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в январе 2021 года выросла по сравнению с январем 2020 года на 15% - до 12 337 гривень.

При этом по сравнению с декабрем 2020 года размер средней номинальной заработной платы в январе 2021 года уменьшился на 13%.

Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2021 года повышена до 6 тысяч гривень.

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Автор: Анна Нагорная