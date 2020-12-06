Возможный запрет будет расцениваться как один из успехов Brexit.

Великобритания станет первой страной в Европе, запретившей экспорт живых животных для последующего убоя или откорма.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на министра окружающей среды Великобритании Джордж Юстис.

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"Живым животным обычно приходится переносить чрезмерно длительные поездки во время экспорта, страдая и травмируясь.

Ранее правила ЕС не допускали никаких изменений в этих перевозках, но выход из ЕС позволил правительству Великобритании реализовать свои планы", — отметили в профильном министерстве.

Возможный запрет будет расцениваться как один из успехов Brexit, поскольку Великобритания станет первой страной в Европе, которая прекратила подобную практику.

Выход Британии из ЕС

Великобритания вышла из ЕС 31 января. До конца 2020 года длится переходный период, когда стороны договариваются о будущем сотрудничестве. К Великобритании пока применяются правила ЕС.

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Автор: УНИАН