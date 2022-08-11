На сегодняшний день капуста в Украине стоит в среднем в 6 раз дороже, чем в аналогичный период прошлого года.

Отпускные цены на белокочанную капусту на текущей неделе выросли до 22-27 грн/кг, что в среднем на 10% выше, чем неделей ранее.

Об этом сообщили эксперты аналитической платформы EastFruit.

"Основной причиной ценового роста в сегменте белокочанной капусты стало завершение сезона реализации данной продукции средних сортов. В то же время к более стремительному удорожанию производители не прибегали, опасаясь, что подобные корректировки могут спровоцировать ухудшение темпов сбыта белокочанной капусты", - говорится в сообщении.

При этом на сегодняшний день белокочанная капуста в Украине уже стоит в среднем в 6 раз дороже, чем в аналогичный период прошлого года. Однако, по мнению производителей, надеяться на снижение цен в начале осени, скорее всего, не стоит.

"Небольшой спад возможен только в начале уборочной кампании, затем цена будет только повышаться. Дело в том, что на сегодняшний день участники рынка уже обеспокоены видами на урожай капусты. Из-за жары и засухи может значительно уменьшиться валовый сбор данной продукции. Также, стоит отметить, что площади под данной культурой в текущем сезоне существенно снизились", - подчеркнули аналитики.

Война в Украине и цены на продукты:

По данным Госстата, потребительская инфляция в Украине в июле в годовом выражении - по сравнению с июлем 2021 года - составила 22,2%.

Также сообщалось, что цены на арбузы в Украине бьют рекорды. В этом году на прилавках магазинов только до 20% украинских арбузов.

Ранее эксперт объяснил, почему на украинском рынке стремительно дешевеют яблоки нового урожая.

В Украине в июле в годовом выражении, по сравнению с июлем 2021 года, выросли цены на ряд продуктов, в частности, цены на хлеб и сливочное масло выросли на 37% и 25% соответственно.

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