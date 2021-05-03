На Пасху цена на яйца резко возросла, но это подорожание - временное.

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин прогнозирует, что после Пасхи в Украине цены на яйца упадут на 10-15%.

Об этом она заявила в эфире программы "Обратная связь", передает "Украина 24".

Читайте такжеПасха-2021: сколько придется заплатить за продукты и что подорожало больше всегоЛитвин объяснила, что обычно на Пасху промышленная цена на яйцо растет стремительно.

"Скорее всего, после Пасхи стоит ожидать снижения цены, но также не очень быстро - не более 10-15%. Ниже цена не может опускаться из-за довольно высокой стоимости комбикормов и зерновых культур", - рассказала эксперт.

Подорожание овощей в Украине

На украинских рынках и в супермаркетах подорожали овощи борщевого набора. Подешевела только картошка. Килограмм стоит почти 12 гривен.

Среди тех овощей, которые подорожали, это морковь. Килограмм можно приобрести в среднем за 6 гривень. Стоимость свеклы сейчас составляет около 7,5 гривни. Капуста выросла в цене до почти 6 гривень за килограмм.

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Автор: Ольга Робейко