Эксперты отмечают тенденцию к снижению стоимости популярного продукта.

Цена на подсолнечное масло в Украине стала понемногу снижаться. Данную тенденцию заметили и на полках супермаркетов.

Об этом сообщает издание Минфин.

Цена за бутылку самого популярного в Украине масла стала снижаться в различных сетях супермаркетов. Теперь цена бутылка подсолнечного масла объемом 850 мл стартует от 48,90 гривень.

При этом цена за бутылку подсолнечного масла объемом 870 гривень стартует от 51,90 гривень. Средние цены на этот продукт находятся в пределах – 52,17 – 56,95 гривень.

Цена на подсолнечное масло в Украине

Подсолнечное масло в Украине стремительно дорожало - превышала 70 гривень за бутылку. Аналитики прогнозировали дальнейший рост цены в ноябре. В среднем до конца месяца ожидалось повышение цены на 2-3%.

При этом на цену подсолнечного масла влияют ряд факторов, в том числе стоимость нефтепродуктов и энергоносителей, а также биотоплива. Эксперты считают, что цены на подсолнечное масло могут снизиться, если упадут цены на нефтепродукты. В то же время цена должна упасть хотя бы на 20-30 долларов.

В свою очередь Национальный банк Украины спрогнозировал, что инфляция в Украине продолжит постепенно снижаться в конце этого года и в течение всего 2022 года.

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Автор: Анастасия Горбачева