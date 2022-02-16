Средняя январская цена свиной корейки и стейка поднялась на 10-11%.

Розничные цены на охлажденную свинину в январе 2022 года были в среднем на 7,7% выше, чем год назад, при этом говядина подорожала на 31%, а куриная тушка и филе - на 28% и 30,5% соответственно.

Об этом сообщили аналитики Ассоциации "Свиноводы Украины" (АСУ).

"Подорожание свинины значительно уступает повышению цен на другие виды мяса за аналогичный период. Так, по данным Госстата, средняя потребительская цена килограмма говядины в январе составила 195,6 грн/кг, что почти на 31% дороже, чем в январе 2021-го. Куриная тушка выросла в цене на 28% (до 73,5 грн/кг), а куриное филе — на 30,5% (до 122,65 грн/кг)", - говорится в сообщении.

Эксперты отметили, что средняя январская цена свиной корейки и стейка поднялась на 10-11% - до 151 и 164 грн/кг соответственно. Тазобедренная часть и ошеек прибавили около 3,5% по сравнению с прошлогодней отметкой. Их цена в первый месяц 2022-го составила 116,5 и 147,9 грн/кг соответственно.

По словам аналитиков, цены на свинину повысились в результате глобальных инфляционных процессов и подорожания живца в начале 2022 года.

В ассоциации отметили, что цена закупки живых животных в январе 2022 года была в среднем на уровне 47 грн/кг. При этом такой уровень не покрывает стремительного подорожания энергоносителей и дальнейшего роста стоимости кормовых ингредиентов. А значит, производители свинины продолжают работать на грани рентабельности или даже в убыток.

Цены на мясо в Украине: