По состоянию на 8 июня средняя цена яблок в столичных магазинах стартует от 40 гривень за килограмм.

Сейчас отпускные цены на яблоки являются рекордными за всю историю независимости Украины. За год яблоко в Украине подорожало в среднем в 3,6 раза.

Как сообщили аналитики проекта EastFruit, закупочная цена составляет 25-37 грн/кг, что в среднем в 1,6 раза дороже, чем в конце прошлой рабочей недели. Столь стремительный рост цен ключевые игроки рынка связывают с минимальным предложением как самих яблок, так и сезонных фруктов и ягод.

В этом году из-за холодной и затяжной весны созревание большинства сезонных фруктов и ягод значительно замедлилось. Вместе с тем часть Херсонской и Запорожской областей, которые традиционно выступали основными поставщиками этой продукции на украинский рынок, находятся под оккупацией.

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Также эксперты отмечают, что предложение качественного яблока на украинском рынке в последние несколько недель сократилось до минимума, поскольку большинство украинских садоводов уже завершили сезон реализации этих фруктов. При этом яблоки ранних сортов сегодня на рынок не поступают, а производители, имеющие запасы яблок, мгновенно отреагировали на ситуацию и сразу же подняли отпускные цены на эти фрукты.

По подсчетам аналитиков, пока ожидать снижения цен на эти фрукты не приходится, поскольку яблоки нового урожая на украинском рынке появятся не раньше середины июля.

Цены на яблоки во время войны

В сентябре 2022 года на украинском рынке начал расти спрос на яблоки.

По состоянию на 8 декабря 2022 года начали стремительно снижаться отпускные цены на яблоки и украинские садоводы были готовы отгружать яблоки по 6-12 грн/кг.

По состоянию на 1 января 2023 года в Украине начали меняться цены на яблоки.

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