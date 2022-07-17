В оккупированном Крыму в селе Орехово под Саками сегодня стояла колонна из пяти грузовиков-зерновозов и четырех военных грузовиков.
Об этом сообщает Крым.Реалии.
Машины стояли на обочине в направлении движения от города Саки, в полукилометре от развилки Севастополь – Симферополь. У грузовиков с зерном были номера Ставропольского и Красноярского края, а также Московской области.
На военных автомобилях была нанесена оккупантская символика, используемая Россией для маркировки военной техники в ходе вторжения в Украину. Также на тенты "КАМАЗов" был нанесен краской код 05, соответствующий Республике Дагестан, а на тенте одного из военных грузовиков была надпись "Темираул" (село в Дагестане).
Как сообщал УНИАН, Россия отправляет корабли из Севастополя с ворованным украинским зерном. РФ продолжает незаконный вывоз продукции, захваченной в Донецкой и Запорожской областях.
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